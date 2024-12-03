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女主播無懼「柯文哲涉案」　加入民眾黨打空戰

民眾黨延攬台視主播張彤助攻空戰，預料熟悉業務後可望出任發言人。（翻攝自台視新聞網）

▲民眾黨延攬台視主播張彤助攻空戰，預料熟悉業務後可望出任發言人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案遭羈押，本刊掌握，白營風雨飄搖之際仍積極布局空戰，近日成功挖角台視主播張彤加入民眾黨，助攻白營空戰，預料在熟悉白營運作後，可望出任黨發言人一職。

民眾黨知情人士透露，張彤因認同民眾黨理念，才選擇加入團隊，今（2日）已赴民眾黨報到，目前先待在黨的新聞部熟悉業務，因她過去擔任電視台記者及主播，被認為是黨的儲備發言人，待熟悉黨務運作後可望正式上線。

記者、主播出身的張彤（左一）曾第一線採訪過柯文哲。（翻攝自TTV LIVE台視直播YouTube頻道）

▲記者、主播出身的張彤（左一）曾第一線採訪過柯文哲。

文化大學新聞系畢業的張彤，在台視服務多年，過去曾主跑社會及黨政新聞。柯文哲涉政治獻金案及京華城弊案期間，甚至柯請假暫別黨主席時，張彤皆多次以記者身分赴新聞現場連線報導，與柯及白營多有互動。

民眾黨目前共有6名發言人，除了戴于文、徐千晴、李有宜、林子宇之外，包括吳怡萱、李頂立都是主播出身，而被視為白營空戰大將的「戰狼夫妻檔」許甫、陳智菡也都是主播出身。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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