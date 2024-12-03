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沈慶京3行徑被笑「賭豬」　送柯文哲名畫下落不明

沈慶京行使緘默權，多次槓上檢察官，一度揚言出獄後要拍片將遭遇記錄下來供外界公評。

▲沈慶京行使緘默權，多次槓上檢察官，一度揚言出獄後要拍片將遭遇記錄下來供外界公評。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢方查出，沈慶京早在2018年和柯文哲即有互動，當時他還送了幅價值不斐的字畫給柯，但柯卸下市長職務後，該幅字畫並未交由市府處理，專案小組也一併清查字畫下落，不排除也是賄款之一。

此外，由於沈慶京被羈押2個多月，他的菸癮極大，他在監所難忍菸癮，只能利用週一至週五短暫放封的時間抽菸，抽完一根再換一根；此外，他嗜賭成性，專案小組懷疑他利用賭博金流掩飾賄款，加上他遭羈押多日，無法像平常一樣至澳門豪賭，除了菸癮，賭癮恐也難以忍受。

知情人士告訴本刊，沈慶京打牌時總是菸不離手，經常還沒抽完就再點另一根，還曾在牌桌上賭到睡著也不肯回飯店休息。他的輸贏極大，每次到澳門賭場，一換就是2百萬港幣籌碼。

沈慶京常飛到澳門豪賭玩百家樂，最愛瞇牌、吹牌及頂牌，牌友笑稱他是賭豬。（翻攝The Macau Shimbun YouTube）

▲沈慶京常飛到澳門豪賭玩百家樂，最愛瞇牌、吹牌及頂牌，牌友笑稱他是賭豬。

此外，沈慶京最愛瞇牌，當莊家發牌時，他一瞇牌就好幾分鐘，有時旁人已看到他手上的點數，他還是不斷地瞇，甚至還用嘴巴拼命對著樸克牌吹氣，彷如電影《賭神》橋段，想把不要的點數吹掉，或用腳頂牌桌，把想要的牌頂出來，讓旁人看了不禁私下戲稱他是嗜賭成性的「賭豬」。

知情人士說，沈慶京賭債不少，外傳他在澳門積欠60億元賭債，連一手打造的陶朱隱園豪宅都成了抵押品，為了彌補財務缺口，據傳他曾向澳門知名賭場太陽城集團主席、綽號洗米華的周焯華調頭寸，加上他與藝人澎恰恰的金主「鱸鰻」林秉文也有港幣2.29億元（折合約9.5億元新台幣）的本票糾紛，至今仍纏訟法院，在京華城案爆發後也引起檢廉關注，要一併清查相關金流是否有鬼。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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