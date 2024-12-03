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社會 社會焦點 保障人權

應曉薇爆修仙術　跪稱「夢見紅袍道長」探監

應曉薇被收押在北所練道家修仙術，她自稱已過世的氣功大師二度穿著紅色道袍且面帶微笑到監獄看她。

▲應曉薇被收押在北所練道家修仙術，她自稱已過世的氣功大師二度穿著紅色道袍且面帶微笑到監獄看她。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一位遭押在台北女子看守所的台北市議員應曉薇，至今也否認收賄，但她名下房產日前已被法院查扣，她在看守所沒有買電視，多數時間都在念佛，最近因血壓偏低意外摔倒，後腦杓撞了個包，幸好沒有大礙。

由於她極度信仰一位精通道家修仙術的大師在疫情期間過世，日前她被提訊北檢途中見到一尊佛像，突然跪了下去喃喃自語參拜，並在庭訊時聲稱多次在夢中見到該名大師穿著紅色道袍對她微笑，相信官司最終會還她清白。

本刊調查，應曉薇口中的大師是曾被封為台灣國師的命理老師余雪鴻，2016年初，他曾神準預測南台灣會發生強震，果然當年2月台南發生大地震，應曉薇在臉書曾說，余是讓她當做一輩子老師的人，她到現在只信服余雪鴻，她說，「在我人生最挫折的時候謝謝老師的陪伴，並教導我丹道、佛法、堪輿」，余雪鴻還教她「飛龍在天登高則危」要腳踏實地過人生。

應曉薇還在臉書透露一段秘辛，當年瞞著家人參加國民黨議員初選時，謝謝老師借她20萬報名費，最後果然選上了。不過，應曉薇對於索賄細節完全交代不清，有些金流甚至推給孩子在中國的生父所給，不知他口中的老師作何感想。

雖然應曉薇被收押沒有買電視打發時間，也沒有遭凌虐欺負，台灣獄政管理跟過去相比已進步太多，前總統陳水扁涉國務機要費等案成為史上首位卸任元首淪為階下囚。當年阿扁被押入北所時，創下由國安局隨扈護送至門口，且可選擇獨居或雜居，出庭時也有維安車隊及提解不用帶手銬等禮遇。

此外，北所過去是每週一、三、五供應熱水，扁入所後，只要氣溫低於20度則天天都有熱水澡可洗，所方還提供塑膠桌椅當書桌。至於放封時，高點也有維安人員警戒，所方擔心媒體拍攝，後來拉起大帆布阻擋視線，阿扁更因絕食，2次戒護就醫，均創下紀錄。到了2017年的司改國是會議，時任法務部長邱太三更提出獄政改革，強調改善監所人權，以1人1床、監所零超收及推動假釋程序透明化為目標。


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