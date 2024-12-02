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快訊／不服京華城土地遭扣押！鼎越「2度抗告成功」發回更裁

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案現址工地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯、閔文昱／台北報導

台北地檢署偵辦台北市前市長柯文哲所涉京華城容積率圖利案，估算京華城可獲不法利益逾台幣111億元，據此向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，投資改建案的威京集團子公司鼎越開發以地主身分提起抗告，經高院發回更裁，北院仍裁准檢方聲請。不過，鼎越26日再度抗告，高院今（2日）再撤銷原裁定，發回北院更裁。

京華城購物中心原址位於北市松山區，由威京集團興建開發，2001年開幕成為當時世界最大的球體建築，但營運不佳，2018年委託戴德梁行公開標售原址土地，3度流標後，2019年由鼎越開發以372億元取得土地永久所有權，舊京華城隨即熄燈拆除、重新開發，改建過程傳出容積獎勵適法爭議。

監察院調查認為台北市府都市發展局與都委會，在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，額外給予京華城20%容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，今年（2024年）1月決議糾正，時任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲，因此被控涉嫌圖利財團。

北檢今年（2024年）8月起發動搜索約談，認為柯文哲、彭振聲與威京集團主席沈慶京等被告，共同涉犯圖利等罪嫌，3人至今在押，檢方估算京華城案違法給予的20%容積奬勵，價值高達台幣111億7023萬元6000元，屬應予沒收的犯罪所得。

高院先前發回更裁理由指出，檢方雖認為柯文哲與時任台北市副市長彭振聲涉嫌圖利京華城公司、違法核准容積率獎勵20%，但鼎越公司主張具有獨立法人格，與京華城公司互不隸屬。另據《刑事訴訟法》第133條第2項規定，為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產，但北院裁准扣押的理由，沒敘明本件扣押聲請有何「必要性」、為何認定鼎越開發是取得犯罪所得的第三人，應由北院更裁並妥適說明。

台北地檢署日前再向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，鼎越開發以地主身分2度提起抗告，北院26日將卷證轉送高院審理後，高院今天再撤銷原裁定，發回北院更裁。

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