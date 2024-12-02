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護健保不要稅、反廢死遊行12／3凱道登場　北市警公布管制路段

▲中正一警方公布3日上午反廢死及護健保大遊行交通管制路線。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方公布3日上午反廢死及護健保大遊行交通管制路線。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導　

民間團體3日在北市發起「護健保不要稅」、「拒絕廢死」大型遊行活動，轄區中正一警分局屆時將管制凱達格蘭大道，及自由廣場前中山南路東側慢車道等路線，警方籲請駕駛及用路人及早改道行駛，避免因遊行活動影響通勤。

中正一分局指出，明天上午9點30分民間團體申辦「護健保不要稅」遊行，警方將管制包含凱達格蘭大道北側往西3線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行，並視遊行狀況提早或延後管制交通。

至於稍晚舉行的「拒絕廢死」集會活動，警方則將在明天上午11時30分起管制凱達格蘭大道北側往西3線車道，持續管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供車輛通行。

中正一分局呼籲：為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

另本次集會活動管制措施，民眾可收聽警廣電台路況報導，警方請駕駛人隨時收聽避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯造成耽誤行車，並呼籲用路人行經遊行路段配合警方指揮改道、共同維護交通順暢與安全。

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