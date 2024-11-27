台南88槍擊案二審出爐！洪政軍仍判10年　他一審無罪改判刑1年

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍被判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，原審無罪的共犯李奇漢，二審改判刑1年。（圖／資料照）



記者林東良、吳佩蓁／台南報導

2022年底九合一大選前，台南爆發學甲88槍案引起社會震驚，主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志偷渡逃往大陸仍落網押解返國。一審洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，幕後策劃人王文宗判刑6月。案經上訴二審，原審無罪的共犯李奇漢被依幫助犯改判刑1年，其餘7人均維持原判。

▲郭再欽公司、謝財旺服務處遭連開88槍恫嚇。（圖／記者林東良翻攝）



全案源於2022年11月10日凌晨2時許，台南爆發學甲88槍案，槍手孔祥志受到「紅龜」洪政軍指使，前往某科技公司、以及議員謝財旺競選總部共掃射88槍恫嚇，震驚社會。

檢方起訴書指出，幕後指使者、學甲慈濟宮董事長王文宗與謝財旺、郭再欽原本私交甚篤，政治上更有緊密結合，但3人關係於107年底生變，王文宗因故與謝、郭2人交惡。

2022年底九合一大選，謝財旺決定不再參選，推由其女參選延續政治香火。王文宗獲悉後，夥同好友洪政軍等人，共同計畫在選前對郭再欽公司、謝財旺服務處開槍，商議後由洪政軍指揮執行，事後再由王文宗安排逃亡大陸等援助。

▲88槍擊案主嫌洪政軍以及槍手孔祥志逃亡108天落網。（圖／記者沈繼昌攝）



王文宗、洪政軍因而邀楊展華、孔祥志、李奇漢、郭建彰、謝俊誠、蔡金郎等人共謀犯案，並由孔擔任槍手，並由李奇漢開車載孔至武聖夜市，孔下車後再步行至花園夜市停車場騎乘機車，前往謝旺財總部等兩地連開88槍恫嚇，得手後更換變造車牌製造斷點逃亡。

王文宗則安排好偷渡事宜，接應洪、孔2人搭乘漁船偷渡至大陸福建沿岸，隨後兩度搭機前往廈門與洪政軍見面，並資助2人日常開銷，洪政軍、孔祥志在逃亡108天後於廈門落網。

▲主嫌洪政軍、槍手孔祥志。（圖／資料照）



一審台南地院審理，洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，本案策劃人王文宗，法官認證據不足，依使犯人隱避罪處刑6月，可易科罰金；共犯楊展華、郭建彰各判刑5月得易科罰金；共犯謝俊誠、李奇漢及蔡金郎均無罪。

案經檢察官上訴二審，今(27日)上午宣判，原審無罪的李奇漢改以幫助犯判刑1年，其餘7人均維持原判。