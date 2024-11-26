英雄遊行「2大高人氣球星」在同輛車！粉絲被帥暈：可以開來我家嗎

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠，總統府與文化總會26日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，吸引許多民眾到現場一睹英雄風采。隊長陳傑憲和林家正都有超高人氣，就有網友留意到，他們兩人居然在同一輛車上，進而熱烈討論「來了一輛雙帥車」、「四嫂、家正婦一次滿足」。

▲林家正出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

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「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路所設立的「英雄谷」。接著，車隊會左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

台灣英雄們都在車上與民眾揮手，現場民眾也熱情齊唱應援歌曲〈台灣尚勇〉，現場氣氛非常熱鬧。值得一提的是，陳傑憲和林家正的粉絲都非常多，而兩人這次遊行就在同一輛車上，每當他們靦腆一笑，就讓不少人心情激動。

▲▼陳傑憲和林家正在同輛車上。（圖／記者林敬旻攝）

臉書、Threads等社群平台上，都有不少網友討論，「要暈更久了 」、「家正婦們跟陳太太們要尬聲量了」、「簡直帥爆」、「我喜歡的兩位居然」、「真知道我們想看什麼」、「很懂球迷」、「官方很會」、「這台車可以開來我家嗎」、「家正婦心花朵朵開」、「真的很會」。緯來體育台的小編也回覆，「小孩子才做選擇，我全都要」。還有網友說，「陳晨威和潘傑楷那台也不錯」、「為什麼不來高雄啦」。