新北幼兒園「7童1師」硬塞休旅車後座　教育局：重罰9萬

▲新莊某幼兒園7名孩童和1名老師擠進休旅車後座，違規超載，教育局開罰9萬。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新莊區某私立幼兒園日前辦理校外教學活動，被民眾直擊違規超載，至少有7名孩童及1名老師猶如沙丁魚，硬塞進一輛休旅車後座。新北市教育局今天派員稽查該園所，確認該園所使用非經教育局核准、也不是幼童專用車載送，而且明顯超載，依法重罰9萬元罰鍰，並同步在全國教保資訊網公告幼兒園及負責人姓名。

有讀者日前向《ETtoday新聞雲》爆料，直擊新莊某文教機構轄下幼兒園違規超載，根據投訴影片顯示，一輛休旅車停在路邊後，2名女老師先後將6名孩童抱進後座，另一名女老師再抱著1名女童擠進後座才關上車門，車外還有1名老師牽著1名男童，但影片並未拍攝到2人是否乘坐前座。

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新北市教育局今表示，經查此事件是新莊區某私立幼兒園於11月29日辦理校外教學活動，由家長協助接送1名教保服務人員及7名幼生，屬嚴重違規。

教育局指出，今日上午已到該園所稽查並確認11月29日當日情形，調查發現園所使用非經教育局核准、且非幼童專用車載運幼兒，並有明顯超載事實。教育局將依法裁處重罰9萬元罰鍰，同步於全國教保資訊網公告幼兒園及負責人姓名。