北市狼師陳羿翰猥褻4童淫行曝　玩遊戲、擦乳液都成「性道具」

▲教保員陳羿翰涉嫌利用玩遊戲等機會接近並猥褻幼童 。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市民生社區爆發教保員陳羿翰涉虐童案，台北地檢署查出，陳羿翰2023到年到2024年間，先後在2家幼兒園任職，曾以檢查身體、擦乳液等藉口，撫摸幼童下體，甚至跟幼童們玩「怪物來了」遊戲，藉機靠近被害幼童，伸手進褲子內猥褻得逞，陳羿翰被依5個加重強制猥褻罪起訴，現正由法院收押審理中。

起訴指出，2023年6至7月間，在台北市松山區民生東路上的幼兒園的班級老師請產假，陳羿翰以代理教保員的身分前往任職，就在某天中午午餐前，在班級工作櫃前，以檢查身體之名，脫下幼童的褲子掏出幼童生殖器撫摸。

2024年3月1日，陳羿翰換到延壽街某幼兒園任職，至少2次無故徒手伸進幼童的裙子與褲子裡撫摸，另外趁班級在遊戲室內上課時，將遊戲室的燈關掉，並對幼童稱「怪物來了」，幼童們趴在地板上後，陳羿翰找機會靠近幼童，伸進C童之褲子內而撫摸其下體。

之後陳羿翰佑以幫忙擦乳液的機會，故意將乳液往幼童的生殖器上擦拭，藉此猥褻得逞，檢察官統計，前後4名幼童遭猥褻5次，直到家長察覺有異報警，幼兒園老師作證，被害幼童的確出現害怕陳羿翰等情緒，檢察官依法在9月將陳羿翰聲押獲准，在11月依5個對未滿14歲之兒童為強制猥褻罪嫌起訴。