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血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

記者陳家祥／台北報導

新北市警察局也傳霸凌案。新北議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔今（2日）陪同新莊偵查隊小隊長施富承召開記者會，揭露施不但遭職場霸凌，新莊分局還在記者會前揚言「法辦」被害人，甚至放消息暗指施涉貪，猶如警總再現。4位議員呼籲警界出身的市長侯友宜，應立即介入調查霸凌案件，並成立調查小組好好面對公務體系中的霸凌案件。

對此，新莊分局強調，獲悉相關情事後，立即啟動調查，並於113年11月28日召開安全及衛生防護小組會議審議完竣，會中有外部委員2名參加，審議結果為不成立職場霸凌。

新莊分局強調，警察人員每天都在跟犯罪集團辛苦的奮戰著，身為中華民國的警察，「不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽」。當事人如對召開霸凌會議結果不服，得向上級警察機關提出救濟，若再不符，得向保訓會提出再申訴。

卓冠廷表示，11月29日「全國好警察代表」新莊偵查隊小隊長施富承涉貪遭檢廉帶走偵訊，最後以5萬元交保，但背後案情並不單純。施因罹患血癌請假1年，在遭法辦前幾天才剛向卓冠廷辦公室陳情，並欲在今日開記者會揭發自己遭新莊分局偵查隊長徐子胤職場霸凌，且6月陳情督察系統皆無獲得回應。不料新莊分局和刑事系統為了掩蓋惡行，不斷施壓阻撓召開記者會，甚至不惜火速法辦這名受害者。

施富承表示，自己從警35年，在新莊服務24年，與現任偵查隊長徐子胤曾是同事，沒想到徐子胤擔任隊長後，兩人關係在去年中起了變化。徐子胤未經溝通就拔掉機動組小隊長的職務、將隊員調走，在身心俱變之下，去年11月20日發燒倒下確診血癌，請病假到3月返隊打長病假單，在核准程序上被隊長刁難。

到了6月時發現自己座位在徐子胤授意下，已給其他隊員使用，私人物品被清空移置紙箱，而他未被告知。還有9月刑事局共辦案件敘獎的問題，種種霸凌不公事件，一直影響身心。

但施富承沒想到，上週五竟然在凌晨七點遭廉政官登門通知他9點需到案說明，當下他配合調查，發現自己竟因收下里長要給隊上的加菜金2萬元，被新莊分局用貪污罪來法辦，感到非常痛心。

施富承表示，第一，自己擔任新莊偵查隊總務，了解加菜金制度已行之有年；第二，所有各方單位給的獎金、加菜金他都是用於隊上；第三，所有公積金款項在自己卸任後，都如實交接給隊長徐子胤，當時隊長並無異議。

施富承說，根據檢察官給施富承看的證據，此案件是發生在去年7月，他質疑，若當初分局長官知情且懷疑他涉貪，為何沒有任何動作？為何選在他想控訴霸凌案件前，突襲法辦他？自己只是要一個公平的霸凌調查，卻被自己人進行人格破壞，呼籲警察體系能改變管理方式。

日前揭露勞動力發展署北分署霸凌事件的李宇呼籲，新北市警察局慎重面對這起霸凌案件，如今遭到不公對待的是你們的夥伴、同仁，卻被你們當成敵人，盼新北市政府警察局不要成為北分署翻版。

山田摩衣表示，新莊分局面對單位內部的霸凌案件，處理過程令人感到不可思議，一個破案無數、獲獎無數的績優刑事小隊長，竟因一個長官的管理不當、職場霸凌，從全國好警察，被打成貪污犯。陳乃瑜則痛批新莊分局好大官威，當中央政府下令清查公部門霸凌事件之際，卻透過媒體轉移焦點，想藉此削弱被霸凌者陳情的力量

羅聖鈞律師表示，本案小隊長收到的破案加菜金是給整個偵查隊，而不是給他個人使用，後續使用也都是基於上級指示，今天依照慣例行事卻被辦理貪汙，實在不公平且過於苛刻。

▲▼「血癌刑警申訴霸凌卻遭法辦阻止發聲」記者會 。（圖／卓冠廷提供）

▲卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔召開「血癌刑警申訴霸凌卻遭法辦阻止發聲」記者會 。（圖／卓冠廷提供）

▲▼「血癌刑警申訴霸凌卻遭法辦阻止發聲」記者會資料。（圖／卓冠廷提供）

▲「血癌刑警申訴霸凌卻遭法辦阻止發聲」記者會資料。（圖／卓冠廷提供）

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