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議員轟北市「狼師被起訴20日才懲處」　教育局駁：獲報當日就停職

▲北市教育局長湯志民舉行記者會說明案件處理流程。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市教育局長湯志民說明國防部教保中心爆發虐童猥褻案調查程序。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市「平安新村教保服務中心」爆發幼兒園教師虐童、猥褻案，估受害幼童達25人，3名涉案教保員已遭停職與重罰。北市議員許淑華質疑，檢調11月2日就起訴狼師，北市府20天後才公布懲處，批評市府後知後覺，沒有立即處理。北市教育局長湯志民民今（1日）親上火線說明，接獲通報第一時間已將涉案教保員調職避免接觸幼童，強調司法與行政調查不同，所有調查程序已經以最快完成調查、採取最重處分，絕對沒有任何拖延。

北市民生社區內的「平安新村教保服務中心」是由國防部釋出閒置空間，交由教育部國教署委託「私立德育護理健康學院」經營，但該教保中心幼兒園1名男教保員陳羿翰涉及虐童與猥褻案件，以及2名女教保員梁瑋芹、陳塏婷涉及虐童，初估受害幼童已達25人，3人都被北市教育局開罰並在幼兒園不適任人員專區公布姓名及其任職園所名稱。

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教育局說明，8月中旬接獲陳姓教保員不當對待幼生事件後立刻停職，以最快速度完成調查，採最重懲處60萬元且終身不聘任，也主動觀看監視器畫面發現另兩名教保員涉有不當對待，啟動調查並即刻停職，認定屬實後裁罰40萬元並解聘，4年不得擔任教保服務人員。

▲北市教保中心爆發虐童、猥褻案。（圖／北市教育局提供）

▲北市教保中心3名涉案人員名單與服務單位名稱已公告上網。（圖／北市教育局提供）

許淑華昨晚在臉書發文質疑，市長蔣萬安曾公開表示，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，但此案9月10日狼師已遭地檢署羈押，市府僅只做「停止職務」處理，「狼師已經被羈押，還只停職？」，11月2日，北檢起訴狼師，市府過20天後才開罰狼師60萬、停止聘任，批評狼師已經被起訴，市府還後知後覺，根本沒有所謂立即處理。

湯志民今天舉行記者會並出示公文澄清，教育局在8月20日獲報後就行文該教保中心，立即將涉案教保員停職，避免接觸其他幼童，並在11月20日行文國防部，通知國防部1個月內終止委辦契約事宜，撤換經營團隊。至於議員指的「停職」並非「停聘」，其實只是法條名稱適用問題，中小學教師慣用「停聘」，而教保人員慣用「停職」，其實兩者意思一樣。

針對許淑華質疑，檢調11月2日就起訴狼師，北市府20天後才公布懲處。湯志民說明，行政調查與司法調查不同，行政調查有一定程序，必須召開認定委員會，調閱相關監視器、訪談家長和幼兒，因幼兒表達能力較不足，需要更多時間訪視調查，依法最多4個月內完成調查，教育局已加速、從重處分，絕對沒有任何拖延。

湯志民強調，面對幼兒不當對待事件皆積極調查，窮盡行政調查手段，以最快速度完成調查，接獲通報第一時間即成立跨局處橫向聯繫、保存監視器等證據，教育局也成立單一窗口提供家長聯繫，提供輔導及諮商資源，若有家長有轉換園所需求，教育局也會盡力協助。

▲北市教保中心爆發虐童、猥褻案。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局8/20行文教保中心要求涉案教保員立即停職。（圖／北市教育局提供）
 

▲北市教保中心爆發虐童、猥褻案。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局11/20發文國防部，要求1個月內與經營團隊解約。（圖／北市教育局提供）

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