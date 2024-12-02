　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉貪警交保指控遭霸凌！　新莊分局7聲明反擊：不容許搭順風車

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市新莊分局一名請假中的施姓小隊長，因涉嫌收賄，新北地檢署11月29日指揮法務部廉政署、新北市警局政風室、督察室等單位偵辦，並將施員帶回調查，全案複訊後諭令5萬元交保，並限制住居。而施姓小隊長今（2）日表示，遭新莊分局長期霸凌，對此，新莊分局發表7點聲明反擊，並表示審議結果為不成立職場霸凌。

▲▼ 偵查小隊長涉貪5萬元交保！今指控遭霸凌　新莊分局7點聲明回應 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲偵查小隊長涉(右戴帽子)貪5萬元交保，今指控遭新莊分局霸凌。（圖／記者陳以昇翻攝）

施員2023年10月底在照顧岳母時突然暈倒，後來被診斷出罹患白血病，自此開始請病假，並且住院治療，目前仍尚未返回工作崗位，不過施員涉嫌收賄，遭調查後諭令5萬元交保，並限制住居。

▲▼ 偵查小隊長涉貪5萬元交保！今指控遭霸凌　新莊分局7點聲明回應 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新莊分局偵查隊長徐子胤說明。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

而施員今出面指控，去年9月被拔掉機動小隊的職務，且申請的長期病假假單未批、指示同仁擅自開啟他座位物品、擋嘉獎等問題，認為遭到霸凌。

對此，新莊分局發出7點聲明反擊：

一、有關施員陳情遭調職部分，本分局偵查隊因統調導致人員不足，故裁撤機動小隊並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。

二、有關施員所述加菜金部分，本分局偵查隊並未收到該筆加菜金，對於施員所述毫無所悉；另施員涉案部分，該案新北地檢署於112年1月份即立案並指揮廉政署調查，本分局並未參與任何偵辦過程，更遑論將案情細節提供媒體報導。

▲▼ 偵查小隊長涉貪5萬元交保！今指控遭霸凌　新莊分局7點聲明回應 。（圖／記者陳以昇攝）

三、有關施員長期病假部分(經查施員自112年10月起即開始請病假)，施員於113年3月9日填製假單，申請自113年4月19日迄114年1月1日休長期病假，本分局人事室於113年3月21通知施員須依規定補製職務報告，並於113年3月26日簽陳後於翌(27)日批准，該案於長期病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事。

四、有關施員座位物品遭移動部分，經查本分局為增加打擊詐欺案件力道，於113年5月24日簽准由派出所員警支援偵查隊協助移送詐欺案件，相關警力於113年5月27日開始支援，因隊上電腦設備有限，故安排支援警力暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文。

▲▼ 偵查小隊長涉貪5萬元交保！今指控遭霸凌　新莊分局7點聲明回應 。（圖／記者陳以昇攝）

施員於113年6月3日返隊拿取個人物品時發現員警使用其座位並逕自整理其物品，該名同仁當下立即致歉，惟施員仍於113年6月4日對偵查隊長等同仁提出告訴，而該案件經調查後於113年11月13日由臺灣新北地方檢察署檢察官作成不起訴處分。

五、有關施員功獎部分，該案件為本分局員警(由施員帶隊)於112年1月份支援他單位破獲案件，後於113年9月30日由主辦單位直接發文敘明本分局放棄該案件之行政獎勵，惟經偵查隊長了解後發現本案本分局員警確實有相關出力事實，故不同意主辦單位「主動放棄」應屬本分局員警之行政獎勵，而該案目前仍在協調中，本案隊長所為係爭取同仁權益，何來霸凌情事。

▲▼ 偵查小隊長涉貪5萬元交保！今指控遭霸凌　新莊分局7點聲明回應 。（圖／記者陳以昇攝）

六、有關施員所述渠於長期病假中隊長仍要求其承接業務部分，經查證偵查隊業務分配表於113年6月18日公布調整，隊長針對各業務均明確律定承辦人及「代理人」，並敘明其請假期間由同仁代理，也查無霸凌事實。

七、有關施員陳指未關懷部分，分局幹部於施員生病請假後，不定時致電及傳送訊息關心施員身體狀況，有相關對話紀錄可供參考。

針對施員所述之情節，新莊分局獲悉後，立即啟動調查並於113年11月28日召開安全及衛生防護小組會議審議完竣，會中有外部委員2名參加，審議結果為不成立職場霸凌。最後，本分局必須強調警察人員每天都在跟犯罪集團辛苦的奮戰著，身為中華民國的警察，更不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽，這是本分局的立場。當事人如對召開霸凌會議結果不服，得向上級警察機關提出救濟，再不符得向保訓會提出再申訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭采潔難得回台！「驚喜現身戶政事務所」被拍
突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！　醫示警了
9歲童路跑遭輾亡！　父母淚崩跪地「要真相」
高醫名師揪女學生：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了
台中警進學校帶走小六生！　盧秀燕怒了
LIVE／吳宗憲酸蔡其昌蹭棒球！中職6球團打臉　周杰倫黃牛票
台灣保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」：沒有一句道歉

高醫名師揪女學生出國：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了

危險畫面曝！高雄2攝影師坐後車廂　「露出4條腿」下場慘了

狼父4度猥褻女兒！送iPhone「作證別講太清楚」　重判10年定讞

賺不到陸客團觀光財...民宿老闆遷怒數發部轟3槍！判囚4年10月

車頭全毀！國道1號轎車猛撞曳引車　駕駛「血流滿面」急送醫

19歲男開馬3一路逆撞畫面曝！女騎士噴飛骨裂　外送員跳車逃劫

女行人遭大車撞倒又被小黃輾斃！運將撇責「與我無關」判決出爐

涉貪警交保指控遭霸凌！　新莊分局7聲明反擊：不容許搭順風車

快訊／周杰倫粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」：沒有一句道歉

高醫名師揪女學生出國：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了

危險畫面曝！高雄2攝影師坐後車廂　「露出4條腿」下場慘了

狼父4度猥褻女兒！送iPhone「作證別講太清楚」　重判10年定讞

賺不到陸客團觀光財...民宿老闆遷怒數發部轟3槍！判囚4年10月

車頭全毀！國道1號轎車猛撞曳引車　駕駛「血流滿面」急送醫

19歲男開馬3一路逆撞畫面曝！女騎士噴飛骨裂　外送員跳車逃劫

女行人遭大車撞倒又被小黃輾斃！運將撇責「與我無關」判決出爐

涉貪警交保指控遭霸凌！　新莊分局7聲明反擊：不容許搭順風車

快訊／周杰倫粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

立院周四排審人工生殖修法　衛福部版草案還卡最後一關

菊池雄星想帶天使闖季後賽　解密指叉球握法改變

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

雲林路跑兼打詐儀錶板記者會　守護民眾健康防止荷包失血

男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

2024台灣人出國最愛玩什麼？4大海外排行榜出爐　東京仍是首選

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

硬上麻吉妻「一啪即合」！小王被打斷手再賠30萬

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄

台灣吸毒情侶半年打死2孩　登微博熱搜

高醫名師爆性騷女研究生　「妳太美！我怕忍不住」

他回「我是三重人」遭砍破肚！惡煞：沒錢賠

更多熱門

相關新聞

兄過世弟無力處理後事　枋寮警偕善心人相助

兄過世弟無力處理後事　枋寮警偕善心人相助

春日鄉宮姓男子與胞兄以打臨工相依為命，日前兄長不幸肝硬化過世，無力處理喪葬費用，枋寮警分局員警得知發動募捐2萬8000元，助他辦理後事，讓他很感動。

母身障又要照顧中風兒　內埔警暖心捐助弱勢

母身障又要照顧中風兒　內埔警暖心捐助弱勢

國小童外出買餐點迷路　台東警護送返家

國小童外出買餐點迷路　台東警護送返家

酒駕零容忍！關山警分局加強取締

酒駕零容忍！關山警分局加強取締

台東翁騎乘腳踏車體力不支　警民合力幫忙

台東翁騎乘腳踏車體力不支　警民合力幫忙

關鍵字：

警察霸凌收賄新莊白血病

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面