涉貪警交保指控遭霸凌！　新莊分局7聲明反擊：不容許搭順風車

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市新莊分局一名請假中的施姓小隊長，因涉嫌收賄，新北地檢署11月29日指揮法務部廉政署、新北市警局政風室、督察室等單位偵辦，並將施員帶回調查，全案複訊後諭令5萬元交保，並限制住居。而施姓小隊長今（2）日表示，遭新莊分局長期霸凌，對此，新莊分局發表7點聲明反擊，並表示審議結果為不成立職場霸凌。

▲偵查小隊長涉(右戴帽子)貪5萬元交保，今指控遭新莊分局霸凌。（圖／記者陳以昇翻攝）

施員2023年10月底在照顧岳母時突然暈倒，後來被診斷出罹患白血病，自此開始請病假，並且住院治療，目前仍尚未返回工作崗位，不過施員涉嫌收賄，遭調查後諭令5萬元交保，並限制住居。

▲新莊分局偵查隊長徐子胤說明。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

而施員今出面指控，去年9月被拔掉機動小隊的職務，且申請的長期病假假單未批、指示同仁擅自開啟他座位物品、擋嘉獎等問題，認為遭到霸凌。

對此，新莊分局發出7點聲明反擊：

一、有關施員陳情遭調職部分，本分局偵查隊因統調導致人員不足，故裁撤機動小隊並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。

二、有關施員所述加菜金部分，本分局偵查隊並未收到該筆加菜金，對於施員所述毫無所悉；另施員涉案部分，該案新北地檢署於112年1月份即立案並指揮廉政署調查，本分局並未參與任何偵辦過程，更遑論將案情細節提供媒體報導。

三、有關施員長期病假部分(經查施員自112年10月起即開始請病假)，施員於113年3月9日填製假單，申請自113年4月19日迄114年1月1日休長期病假，本分局人事室於113年3月21通知施員須依規定補製職務報告，並於113年3月26日簽陳後於翌(27)日批准，該案於長期病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事。

四、有關施員座位物品遭移動部分，經查本分局為增加打擊詐欺案件力道，於113年5月24日簽准由派出所員警支援偵查隊協助移送詐欺案件，相關警力於113年5月27日開始支援，因隊上電腦設備有限，故安排支援警力暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文。

施員於113年6月3日返隊拿取個人物品時發現員警使用其座位並逕自整理其物品，該名同仁當下立即致歉，惟施員仍於113年6月4日對偵查隊長等同仁提出告訴，而該案件經調查後於113年11月13日由臺灣新北地方檢察署檢察官作成不起訴處分。

五、有關施員功獎部分，該案件為本分局員警(由施員帶隊)於112年1月份支援他單位破獲案件，後於113年9月30日由主辦單位直接發文敘明本分局放棄該案件之行政獎勵，惟經偵查隊長了解後發現本案本分局員警確實有相關出力事實，故不同意主辦單位「主動放棄」應屬本分局員警之行政獎勵，而該案目前仍在協調中，本案隊長所為係爭取同仁權益，何來霸凌情事。

六、有關施員所述渠於長期病假中隊長仍要求其承接業務部分，經查證偵查隊業務分配表於113年6月18日公布調整，隊長針對各業務均明確律定承辦人及「代理人」，並敘明其請假期間由同仁代理，也查無霸凌事實。

七、有關施員陳指未關懷部分，分局幹部於施員生病請假後，不定時致電及傳送訊息關心施員身體狀況，有相關對話紀錄可供參考。

針對施員所述之情節，新莊分局獲悉後，立即啟動調查並於113年11月28日召開安全及衛生防護小組會議審議完竣，會中有外部委員2名參加，審議結果為不成立職場霸凌。最後，本分局必須強調警察人員每天都在跟犯罪集團辛苦的奮戰著，身為中華民國的警察，更不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽，這是本分局的立場。當事人如對召開霸凌會議結果不服，得向上級警察機關提出救濟，再不符得向保訓會提出再申訴。