春節返金一位難求！陳玉珍邀相關單位協調　增小三通及航空班次

▲陳玉珍協調增加金廈船班以及金門春節飛機加班。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

為因應「小三通」帶來的陸客觀光人潮，鄉親多反映小三通航次不足及台金航線機位屢屢訂不到機位問題，金門立委陳玉珍召開協調會，邀集相關單位，要求主管機關能適時反映觀光巿場需求，增加金廈兩岸小三通航次及台金航空班次。

陳玉珍表示，從今年9月27日恢復開放大陸福建人民以小三通個簽及團簽方式申請入境金門旅遊，陸客訪金的人數就不斷增長。舉近期為例，11月9日往來5763人次、16日5746人次，19日僅金廈航線更有5838人次，顯見陸客來金門觀光是「正在進行式」。而從小三通載客率來看，平均載客率已達7成，假日尖峰時期更有單向9成，雙向8成5以上的運量，這些數據都顯示出，目前雙向20航次的運量已不敷使用，若要有效擴大金門觀光效益，持續提升陸客訪金的人數，惟有小三通增加航次，方能滿足購票需求。

至於台金航線建議增加航班機位部分，陳玉珍則是提到，每年春節假期，許多在台灣各地工作經商的金門遊子，最重要的工作就是訂張機票，返鄉陪陪家人、父母，吃團圓飯過個好年。目前預計12月中旬進行加班機的訂位作業，但最近許多鄉親都紛紛反映，還不用等到春節，現在訂機位都常常面臨到班機客滿的狀況。陳玉珍說，她感謝每年春節疏運期間，各行政單位的通力配合，但是台金航線是金門鄉親主要的交通路線，還是期盼交通部民航局能協調兩大航空公司，持續加大台金航線運能，讓金門鄉親過好年。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

會中陸委會經濟處副處長李必仁表示，有關金廈小三通客運航線航班增班問題，若是臨時加班船，現已有針對特殊需求（節假日）提出申請後增加船班；若是定期航班增班，則由交通部航港局依實際旅運需求及運能進行評估規劃後，再依相關程序呈報。金門縣政府代表則表達，若按11月份平均每日4500人次推估，明年度小三通預期更可達164萬人次，考量年底大型節慶及農曆年節將至，建議超前部署，調增小三通金廈航線航班，以符實需。

而民航局也提到，擴大小三通航班亦可增加台商春節藉由小三通返台人數，讓過往春節台金航線往往是單向客滿的情況，反向也能有搭機人潮，增加航空公司加開春節班機的意願。至於增班是否會造成邊境CIQS人力負荷過大，關務署、移民署、防檢署、疾管署、內政部警政署、海巡署均表達可配合增班需求增派人力，業務執行無虞。

經各單位表達意見後，最終會議主席陳玉珍作出四點結論：第一、有關金廈小三通航班，請航港局朝一天36航次方向規劃，12月5日前呈報交通部，交通部12月6日前呈報兩岸政策決策相關單位議決。第二、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等各業務單位均表達可配合增班需求增派人力，業務執行無虞。第三、有關陸客落地簽部分，請移民署進行評估開放時程後，呈報兩岸政策決策相關單位議決。第四、因應春節假期返金過年需求，台金航線加班機請民航局與兩大航空公司加強協調運能，以加班機或加大機型方式解決春節疏運需求，讓金門鄉親能如期返鄉，過個好年。