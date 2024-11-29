21幅古寧頭戰役油畫歷時10年修復　修復師曝細節與流程

▲ 古寧頭戰役油畫修復，10年歷程出版呈現。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門國家公園管理處今（29）日於古寧頭戰史館辦理「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」新書發表會。金管處長鄭瑞昌致詞時表示，金管處自103年至112年間，委託留學西班牙馬德里康普頓斯大學的專業修復師郭江宋，展開為期10年的油畫修復工作，成功讓珍貴的古寧頭戰役油畫再次恢復光彩。

鄭瑞昌指出，古寧頭戰役油畫於民國73年完成繪製，至今已有近40年的歷史，金管處歷時10年陸續完成古寧頭戰史館及胡璉將軍紀念館內21幅戰役油畫的保存與修復，傳承這段具有深遠意義的歷史。「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」一書主要透過田野調查以及訪談郭江宋修復師的豐富資料，介紹畫作的創作背景、解密畫作的歷史故事及文化資產「預防保存」、「修復治療」的觀念。期藉由本書的出版，營造金門深度的戰地文化，喚起民眾對於戰役史蹟、文化資產保存的更多關注。

金管處表示，新書的內容除了總結油畫修復期間重要的成果，還記錄了郭江宋修復師修復油畫的心路歷程，更讓讀者們透過油畫感受古寧頭戰役的震撼。新書發表會上，郭江宋修復師也親自現場講解油畫修復的細節與流程，並帶領民眾欣賞這批珍貴的作品。透過詳盡的解說，讓參與者理解油畫修復的專業技術與文化價值，進一步感受歷史的深度與藝術的力量。

此次新書發表會適逢古寧頭戰役75週年，不僅使讀者更瞭解油畫修復的重要性，也透過畫作的宏偉視角認識古寧頭戰役的始末。