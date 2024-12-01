金門家扶愛心園遊會盛大展開！蛙人操超吸睛　千人嗨翻

▲金門家扶寒冬送暖愛心園遊會熱鬧登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門家扶2024年「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，於1日上午9時30分在金馬聯合服務中心(原福建省政府)前熱鬧登場，現場不只有愛心義賣攤為，還由海龍蛙兵、金門大學吉他社帶來精彩表演、吸引千名親子攜手同樂，匯集眾人愛心，現場溫馨又熱鬧。



這次活動聚焦主題訴求「看不見的貧窮」，邀請與會貴賓一同上台手拿著貧窮樣貌字卡，經過在地民眾表達想法，統計多與經濟、教育資源、家庭生活狀況有關，有些兒少可能會被遺忘在某個角落面對生活困境，金門家扶呼籲民眾共同關注地區貧窮議題，一起接住這些被遺忘的孩子，幫助他們翻轉人生。

活動由天震堂醒獅團拉開活動序幕，依序由陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、Candy一顆糖舞蹈工作室、金湖國小烏克麗麗樂團、金門大學吉他社帶來精彩的演出，會場內設有愛心義賣攤位、家扶小舖、各機關政令宣導，另還有家扶的兒少保護闖關及遊戲攤位，現場人潮滿滿，熱鬧滾滾，金門鄉親攜手做愛心支持一年一度的大型園遊會。

李文良副縣長表示，每年12月份為金門家扶的年度盛會，看到各社區、企業及個人等單位攜手扶助弱勢家庭，展現金門人的熱情與活力，讓金門這島嶼能夠更幸福及和諧，現場副縣長捐助10份年菜給家扶的扶助家庭，讓扶助兒童可以在過年吃到熱呼呼的美味佳餚。活動中洪成發議員得知家扶每年在過年前都會募集年菜送給200戶家庭，現場加碼送給扶助家庭一份大禮，捐款12萬元讓弱勢家庭可以在過年前加菜，由家扶扶幼主委代表接受並致上十二萬分的謝意。





家扶扶幼主委楊肅謙表示，金門家扶愛心園遊會為固定的年度大型活動，藉此招待家扶扶助兒童出席園遊會，並且也邀請大同之家、康復之友及福田家園的服務對象參與盛會，也籌措明年度兒童的扶幼助學費用及活動經費，目前家扶中心協助約330名孩童暨200戶家庭，因為有金門在地鄉親和各界善心人士的幫忙，讓金門的弱勢兒少的生活及學習得以穩定和成長。

大會感謝各協辦及贊助單位的鼎力相助，並藉由參與盛會的來賓頒發感謝牌，給各個贊助及協辦單位及長期捐款人，最久為長達35年的助養人陳金木、王添富莊玉旋伉儷。另外，活動中也贈送每戶受助家庭2000元的大賣場禮券，同時頒發各獎學金，愛心園遊會在眾人的力量下順利舉辦，地區弱勢家庭也在在寒冬之際共度一個愉快的週末。