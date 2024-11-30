金門公寓冒火竄煙！消防兵分2路灌救　3住戶逃出…3貓痛苦哀號

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金寧鄉下堡一棟3層樓公寓昨(29日)下午2時36分發生火警！起火點位於1樓廚房，附近民眾驚見不斷有煙竄出，連忙報警，消防隊到場隨即在8分鐘內撲滅火勢，住戶皆逃出無傷，救出的3隻貓咪在送醫救治後，生命跡象均穩定，起火原因還有待調查釐清。

▲金寧鄉下堡一棟3層樓公寓發生火警，造成3隻貓咪死亡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



該處公寓住戶大多是學生，事發當下，一名女子正好在附近菜園澆水，下午2時許開始聞到很重的煙味，抬頭一看才發現公寓在冒煙、竄火，還不斷聽到貓咪在叫，連忙呼叫旁人報警。

消防局昨天下午獲報後立即派遣金寧、金城各式救災車輛5輛、消防人員15名前往，並部署2條水線進行搶救作業，一條水線由金寧分隊自大門破門入室，另一條由金城分隊從側門窗戶破窗入室，雙線同步展開滅火行動。

▲消防員兵分兩路拉線灌救，其中一邊破窗進入。



經消防人員全力搶救，火勢於抵達現場後8分鐘內成功撲滅。公寓內的3名住戶在火警發生後即自行逃生，未受傷害，另救出3隻貓咪有吸入濃煙情況，由飼主送醫治療後並無大礙，起火原因由消防局火調科調查中。

消防局提醒民眾，廚房用火務必遵守「人離火熄」的原則，並建議選用具備「熄火安全裝置」的瓦斯爐具，以有效降低火災風險。此外，民眾應定期檢查與維護家中消防設備，確保災害發生時設備能正常運作，避免因故障延誤火災偵測或逃生，同時應熟悉居家逃生路線，並定期進行演練，提升應變能力，共同守護居家安全。

▲貓咪救出時因被濃煙嗆傷，癱軟在地。