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男友拖著不結婚！她擔心「35歲還有市場嗎」　網嘆：忙只是藉口

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO想知道，35歲的女生還有沒有市場？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

看著身邊的人一個接一個結婚，這名女網友不禁發文表示，她已經35歲，但是男友卻還要她再等，短時間內似乎沒有結婚的打算，讓她思考自己是不是該放手，只是，她也擔心自己的年齡不知還有沒有市場？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「35歲的女生還有市場嗎」為標題發文，提到她今年35歲，因為男友是醫師，所以總是很忙，也沒辦法陪她慶生。其實兩人早說好，只要男友升上主治醫師就結婚，但升了之後，卻一直沒後續，眼見身邊好友結婚生子，更讓她不禁思考自己是不是該放手。

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原PO一方面思考是否要結束感情，另一方面又擔心自己35歲了，不知還有沒有市場？她也透露，好像只要到了一定的年紀，即便出去吃飯、出國玩，都還是覺得很空虛，有沒有人也是35歲，然後同樣有這種感受？

▲▼新娘,婚紗,伴娘,結婚,婚禮,白紗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「市場是自己找的，但這個醫師男友也是你找的，你有確定他想結婚？找到疼自己的更重要。」、「工作忙只是藉口，我堂哥也醫生，還沒30就結婚了」、「你們確實有相愛過，但其實你已經不知不覺變成了他的備胎，多年過去了，他還不想定下來跟你結婚，他還在尋覓有更好的可能」。

也有網友表示，「年齡其實不影響市場，你的心態跟狀態比較會影響。聽起來你還是維持得很好，只是有點迷惘」、「我34歲，也是單身，從上一段感情失敗後再也不敢相信愛情，結婚並沒有比較好，很多瑣碎的事情足以讓人發狂」、「千萬不要因為年紀，或是為了結婚而結婚，更愛自己一點，也是人生的階段啊」。

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