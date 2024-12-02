男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

▲原PO發現男友的購物車中，有不是她鞋碼的鞋子。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在網路購物很方便，但很多人未必會直接購買，而是會先將商品放進購物車。近日有網友發文表示，她日前偶然發現，男友的購物車內有兩雙鞋，但其中一雙的鞋碼並不是她的，而且她早就有那雙鞋了，因此覺得很不安。該文一出，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友的蝦皮購物車」為標題發文，提到男友日前在逛蝦皮，結果她就忽然發現，對方的購物車內有兩雙鞋，但其中一雙卻不是她的鞋碼。接著她忍不住詢問，結果男友則解釋，因為當時特價想買，但沒有原PO尺寸，所以就先選了別的鞋碼。

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原PO聽聞後坦言傻眼，因為她早就有那雙鞋了，而且還很新，根本不打算買第二雙。她實在很想知道穿那個鞋碼的女生是誰，她一直為此感到不安寧。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「女生真的很厲害，能在各種的蛛絲馬跡中找到出軌的證據」、「感覺就是買給其他女生的，鞋碼差這麼多」、「男生真聰明，這樣就可以和不同的兩個人穿情侶鞋了」、「差太多不可能，不過你太傻了，現在講是打草驚蛇，應該等他結帳看是給誰」。

還有網友直呼，「有時剛好缺貨真的會先亂選其他尺寸，但你已經有同款就超級可疑」、「會亂選+1」、「如果有折扣或是真的很想要，就會先把其他顏色或尺寸放進購物車提醒自己，之後要確認也不用重新搜尋」。原PO後來在留言處透露，購物車的兩雙鞋已經不見，但她也決定放生男友了。