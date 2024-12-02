遭中評會約談　朱蕙蓉批「詐騙集團」：沒電話、沒聯絡人

記者陳家祥／台北報導

創黨元老朱蕙蓉被檢方約談後直言「柯死定了」，還砲口向內點名換主席、整個黨打掉重練。針對昨收到中評會約談說明的簡訊，朱蕙蓉今（2日）受訪直言，這是一件非常不禮貌的事，且沒有紀律，「甚至可以說這才是真正的詐騙集團」，開信箱看也沒有信。朱還說，過去幫柯文哲做全台11縣市的街頭民調，「不要說收錢，連一個便當、木可禮物都沒有」，一毛錢都沒拿到，蠻氣的。

▲民眾黨創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉近來將砲口朝黨內開火。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）



對於收到中評會約談簡訊時的心情，是否錯愕、認為黨中央都沒溝通？朱蕙蓉說，「會呀、會呀，那時候剛好在煮飯，拿給我先生看，老實講我先生比較不開心，我先生如果不開心我就會開始有動作」。

朱蕙蓉說，她先生是5號、她是4號，「我是覺得，上面沒有電話號碼沒有聯絡人，我覺得這是一件非常不禮貌的事情，而且沒有紀律，甚至可以說這才是真正的詐騙集團」，很難說這到底是什麼，「後來我想想好像也不太對，我就去開信箱看有沒有信，也許應該有附信，也沒有」。

朱蕙蓉說，政治迫害是她先生講的，「他說這才是政治迫害，發這種通知，你說他不正式但有非常嚴肅的感覺，可是沒有提出所有應該有的流程」。朱說，黨有黨的紀律、黨章，檢舉是每個黨員的權利，這沒有問題，「是不是應該要分到各個地區的地方黨部做檢討審議？甚至我本身應該先到台北市地方黨部做報告說明才對，說明完後他們評判的結果才送黨中央，怎麼一開始就直接到黨中央中評委」。

而明天的中評會是否會出席？朱蕙蓉說，去了不知道要找誰，要有個電話啊？且最重要，她明天早上有約，「我覺得這是一個非常沒有紀律、沒有規矩的黨，我不敢說是不是今天真的群龍無首了，隨便一個人都可以當家作主，上面沒有電話號碼也沒有聯絡人，我如果今天到三樓就站在那裡，想打個分機號碼給誰我都不知道」。

朱蕙蓉質疑，是不是100號以前的都這樣處理？還是10號5號以前都這樣處理？這樣很奇怪，這樣以後怎麼尊崇你？而特別提100號前，是針對陳智菡？朱說，「她（陳智菡）100號都沒有」，當時創黨有101位，自己是蠻乖的沒有拍照留下來，很多人都偷偷拍照留下來。

「陳智菡跟我算不算朋友...，首先我們雖然認識，但也不能說是朋友，至少她不會跟我坐下來聊天或喝杯咖啡，或沒事打個電話是沒有。」朱蕙蓉說，原則上，陳智菡年紀小、她有她的工作，所以比較不會認為自己的號碼比較前面或是陳比較後面才入黨，就倚老賣老，「我沒有這個意思，我也沒有覺得004有什麼了不起，只是剛好那時候創黨我們在」。

朱蕙蓉說，陳智菡有她的工作，「她說我為了錢，還好啦，也就這段時間而已，能多少錢？怎麼樣算起來也沒有她薪水好」。

至於蔡壁如勸不要再講了？朱蕙蓉說，蔡壁如一定是跟她太熟了，熟到忘記說一聲，「她可能也忘記了，我不是她員工不是他助理更不是她辦公室的誰，所以如果她這樣說的話，老實講我是有一點小小傷心」。

「因為在我個人來講，我覺得她（蔡壁如）沒有站在我這邊。」朱蕙蓉說，蔡壁如有自己的責任在，她是所謂黨國之母，這個黨是她的所以她當然很珍惜，她也覺得應該要好好在這時刻有團結，「我是可以理解她，而且我也可以原諒她，我大概會跟他生氣三天不跟她說話」。

而朱蕙蓉也提到，確實有去看陳智菡的文章，「我看完後，我沒有覺得他就是在講我，所以我沒有留言沒有什麼，原則上我沒有什麼太大想法」。她說，裡面有提到柯醫師、他們的黨主席的幫忙，「上節目、寫推薦函，我不知道她指的是她自己還是柯主席對我是這樣，柯主席對我的幫忙，跟他認識10年來最大幫忙，就是他都會願意來上我的節目」，還有後來有去讀EMBA，是柯幫忙寫的推薦信。

朱蕙蓉說，柯文哲也知道她去幫他做全台11縣市的街頭民調，而且是從1到100貼完給他，不要說收錢，連一個便當、木可禮物都沒有，「所以智菡這部分可能誤會了，沒有，我沒有拿他們的錢，一毛錢都沒拿到，所以蠻氣的」。