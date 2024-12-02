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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！朱蕙蓉怨「柯文哲不愛我」　稱黨主席一定要辭職

記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來風雨不斷，黨主席柯文哲遭羈押禁見，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉被檢方約談後直言「柯死定了」，甚至砲口向內點名換主席、整個黨打掉重練。朱蕙蓉今（2日）受訪說，蠻想看看中評會的程序怎麼走，但若要開除黨籍，會與先生一同自行退黨，「不要等你開除」。但她今受訪仍別了KP徽章，她說，「是他不愛我又不是我不愛他」；至於是否還愛黨？朱說，「我沒有愛這個黨」，但希望民眾黨好，因為她堅持相信要有第三勢力。

▲▼資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

▲資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

針對是否有退黨打算？朱蕙蓉表示，創黨5年多來她沒有從這個黨得到什麼好處，「是我個人可能黨有需要有選舉的時候，我有去當志工，我想我也有盡到黨員義務，我也有繳黨費」。

「至於要不要退黨？嗯...，我是蠻想要看看他們整個程序怎麼走，如果他們執意要這樣做的話，也不排除自行退黨免得被開除。」朱蕙蓉說，因為民眾黨如果開除她的話，她們家有2個，一個004一個005，只開除一個留一個很怪，「所以不如我們兩個一起退黨，我跟我先生的想法是這樣，不要等你開除」。

但朱蕙蓉強調，要開除一個人之前，可能也要有一個清楚的程序流程，現在流行什麼程序正義，所以不急，「他們一定是疏忽了，禮拜六有人檢舉、馬上行動，一定是疏忽了」。

至於明天的中評會是否會出席？朱蕙蓉反問記者，「你們覺得我應該去嗎？如果是你的話你會去嗎？去了要找誰？站在門口叫人出來？」她說，去了不知道要找誰，要有個電話啊？且最重要，她明天早上已有約，「我覺得這是一個非常沒有紀律、沒有規矩的黨，我不敢說是不是今天真的群龍無首了，隨便一個人都可以當家作主，上面沒有電話號碼也沒有聯絡人，我如果今天到三樓就站在那裡，想打個分機號碼給誰我都不知道」。

記者追問，若中評會明天執意要求妳去？朱蕙蓉說，「他可以執意要我去嗎？我不認為他可以執意要我去，即便是傳票我也可以請假啊」。她強調，還是那個原則，一定就事論事，「他一定要走正當程序，如果有人檢舉我，我絕對尊重沒有問題，即便具名，我也不會有任何想法，但一定要按照黨章程序走」。

另外，今天出面受訪時，帽子上仍別了KP徽章？朱蕙蓉不願多談，「幹嘛一定要這樣分呢？是他不愛我又不是我不愛他」；至於是否還愛黨？朱說，「我沒有愛這個黨」，這個黨對她來講，當然希望民眾黨好，因為她堅持相信要有第三勢力。

朱蕙蓉說，好不容易有第三勢力、有369萬人選擇，她自己本身又是從創黨開始就一直在的人，「所以我心裡面確實是非常期待的，而且應該是一個很好的黨、是大家所期待的，所以如果能更好當然更好，我也不希望發生什麼事情，但是黨總是要真正往前走」。

至於要由誰來帶領？朱蕙蓉表示，誰來帶領她比較不會這樣說，「我說過我自己有自己的主張」。第一，就是認為黨一定要打掉重練。再來，黨主席一定要辭職，為什麼要辭職？有幾個原因，因為將來可能官司不斷，應該好好專心準備打官司；再來，身為一個黨主席，他沒有對這個黨做到保護這黨的名譽，所以真正沒有保護這個黨名譽的，不是朱蕙容，是正在北所裡面的人，他既然愧對這個黨，他應該辭職，然後好好打官司，到鄉下、到真正的民間去演講，介紹浴火重生的柯文哲。

再來，立法院現在很棒，已經有8位，要鞏固起來，像黃國昌老師就沒有話說，一定可以顧得很好。再來，黨部這邊不用變動，重點是要打掉重練，心態要改變，要重新選一個黨主席，這個黨不要忘記，領的任何一分錢，一支筆、一個橡皮擦、一張衛生紙，都是支持者給的，都是全國老百姓的納稅錢，這不能怠慢，這要有紀律。至於黨主席給誰？她覺得大家來選，誰都可以有條件。

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