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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱蕙蓉遭民眾黨中評會約談　吳靜怡：用「斬首示眾戲碼」剷除異己

▲▼資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

▲資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨元老、資深柯粉朱蕙蓉日前爆料，針對京華城案檢方掌握許多事證，直言「柯文哲死定了」，不料遭到檢舉，黨中評會要她出面說明，讓她批評是「政治迫害」，將自行退黨。對此，政治評論員、前黨員吳靜怡今（2日）表示，朱蕙蓉有比柯文哲還可惡？民眾黨連啟動調查柯文哲的決心都沒有，「挺柯」成鞏固黨員票的方式，完全沒有一點改革的聲音。她強調，要辦反霸凌遊行的民眾黨，竟用了斬首示眾的戲碼，剷除異己、鞏固聲量。

吳靜怡表示，創黨元老「天字零零肆號」朱蕙蓉在媒體前，談論了檢調約談時的部分內容，創下台灣隊拿下冠軍後，柯文哲相關議題突破百萬的最高流量，其內容部份吻合鏡週刊的報導方向，並且說出總統競選時，抖內費用部份流入「木可」，更強調檢調資料比想像中還多，看著朱蕙蓉的表情，憂慮和失望，依舊是挺柯的，因為不像她聽到朱蕙蓉很振奮。

吳靜怡認為，扣錯扣子的小小孩，媽媽會幫忙解開，沒關係，再好好扣一次吧。但民眾黨這孩子，把衣服全部撕毀，彷彿指控著媽媽要偷他的衣服，陳智菡用臉書公然指責批判，並帶風向摧毀創黨黨員的用意，接著黨代表參選人檢舉朱蕙蓉，在毫無流程依據情況下，用訊息要朱蕙蓉這週到中評會說明，不只違反政黨法，更彰顯民眾黨絲毫不避諱逆行的民主制度。

吳靜怡直言，朱蕙蓉有比柯文哲還要可惡嗎？到底是誰毀滅了民眾黨？原來，貪污一點都不可惡，污了民眾黨的政治獻金也不可惡，民眾黨連要啟動調查柯文哲的決心和行動都沒有，弱智包庇、道德裸奔也沒有差了，反正現在就是要選黨代表，「挺柯」變成鞏固自己黨員票的方式，民眾黨即將變成比特犬園區，誰鬥狠，誰得票，完全沒有一點改革的聲音。

吳靜怡說，海水退了，沒有褲子，連那片草都要光禿禿了。民眾黨民調低靡，下探百分之五，這幾天，企圖用「民眾黨員增至逾兩萬」來欺瞞社會，製造民眾黨還是有市場的新聞輿論，但事實是，選後的一月，總黨員數早就突破逾三萬，到底是數學不好，還是到現在全黨還在使用詐術，騙更多的草別走。

最後，吳靜怡強調，「蕙蓉姐，道不同，但妳經歷過的，我歷經是數年、十幾倍的折磨，我都好好的，相信蕙蓉姐也會，加油」！

 ★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

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