朱蕙蓉揚言退黨！民眾黨創黨前5號現況曝　張益贍喊「這3人才該檢舉」

▲創黨元老朱蕙蓉。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨元老朱蕙蓉日前爆料，針對京華城案檢方掌握許多事證，直言「柯文哲死定了」，不料遭到檢舉，黨中評會要她出面說明，她憤而宣布將自行退黨。對此，前民眾黨中央委員張益贍今（2日）表示，如果還是黨員，自己會向中評會檢舉「柯文哲」、「黃國昌」、「陳智菡」，他也透露，創黨前5號的柯文哲、李文宗被羈押，蔡壁如被邊緣、朱蕙蓉與老公被議處，編號排在「她」（陳智菡）前面的，都得小心！她可是皇上親封的「比特犬」！

張益贍表示，他如果還是民眾黨黨員，就會向中評會檢舉以下三人。第一「柯文哲」，因違反黨章第四條，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民、愛鄉土為從政守則服務國家社會。

第二「黃國昌」，張益贍指出，因違反黨章第五條，本黨遵守國家現有憲政體制。

笫三「陳智菡」，張益贍認為，身為政黨媒體操盤手，致使本黨一年內民調從20%，跌至5.7%。理應辭職並開除黨籍。

張益贍說，以上三項，歡迎有良知的民眾黨員，向中評會直接告發！

另外，張益贍提到，民眾黨創黨前五號分別是，001的柯文哲，現在被羈押。002的蔡壁如，現在被邊緣。003的李文宗，現在被羈押，004的朱蕙蓉，現在遭中評會議處。005的朱蕙蓉老公，也遭中評會議處。

張益贍強調，黨員編號排在「她」（陳智菡）前面的，都得小心！她可是皇上親封的「比特犬」！

▼張益贍。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線 ）