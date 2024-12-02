大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

▲總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（2日）陪同大法官被提名人拜會民眾黨團。民眾黨團強調，會就事論事、講道理處理人事同意權，不會因交情放水也不會用意識形態刁難，並喊話被提名人未來若當上大法官，「不要大法官袍穿上後，就忘掉自己法律專業」，要忘掉所有政治色彩。

黨團總召黃國昌說，民眾黨對人事同意權的審查向來原則就是理性務實從嚴審查，不會辜負人民的託付。很高興看到很多學界的先進，個人情誼歸個人情誼，但公事還是公辦，民眾黨是就事論事、講道理的政黨，希望在人事同意權的審查都能非常順利。

由於總統府秘書長潘孟安陪同總統賴清德出訪，今（2日）改由副秘書長何志偉陪同大法官被提名人拜會黨團。針對民眾黨立委的質疑，何說，書面問卷部分已經在路上，會在法定時間前送到各位委員手上，今天再次感謝各位意見跟想法，大法官絕對是超然獨立的，更重要是專業務實的。

黃國昌表示，有2個訊息要麻煩副秘書長何志偉帶回給府方高層。第一，有關於大法官的人事同意權為什麼到現在才開始審？這是執政黨的要求，希望等到國會改革法案個段落再處理。這次針對人事同意權的審查所提出的修正條文，即使無法認同其他調查權被宣告違憲，但就人事同意權條文部分幾乎沒有被更動，「拜託，不要再說在野黨擋大法官人事同意權，任何評論要有事實基礎」。

另外，黃國昌表示，「政治上的語言在法律人的世界，恐怕禁不起檢驗」，立法院職權行使法經過三讀、覆議失敗後總統公告，就是有效法律，面對生效的法律，既沒有覆議成功、也沒有被憲法法庭做暫時處分，為什麼沒有交回問卷？如果法律人在面對法律問題都沒有基本尊重，未來是否適合大法官職位？人民心裡會有很多問號，「總不能大法官被提名人選擇性遵守法律，一般人民有這樣的權利嗎？」

林國成表示，壞話講前面，大家法律素養值得尊敬，「但不要大法官袍穿上後，就忘掉自己法律專業，這是我特別期許跟拜託大家，因為大法官是司法跟憲法最後一道防線」，上一屆院長以前大家是非常尊重的，但做出那種判決，對老百姓是有所失望。

陳昭姿說，不可諱言，最近的民調顯示，人民對大法官的信任度一直在下降，我希望現在在職的、或是有志這個位子的準大法官們，能夠秉持非常公正、獨立的原則，雖然是總統提名，但畢竟要經過立委同意，希望各位要慈悲憐憫、以民為意，上任後就要忘掉所有政治色彩。

張啓楷則說，期待經過這次審查，不只是審好審滿，期望未來的大法官形象是好的、是受人尊敬的，專業性、獨立性都是夠的。最近幾個比較大的爭議，如實質廢死，從民調看得出來，憲法判決離人民非常遙遠。還有國會改革，有幾位被提名人反對，但之後就是透過明確的對答。張也提到，外界也關心這次提名的政黨色彩太重，但其實有幾位提名人常寫文章批評民進黨政府。

黃珊珊則說，司法院長被提名人張文貞是她的同學，她自己也與有榮焉，但還是要無私無我，該怎麼審就怎麼審，不會因為同學關係就放水，也不會因為意識形態就故意刁難。