　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

▲▼總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（2日）陪同大法官被提名人拜會民眾黨團。民眾黨團強調，會就事論事、講道理處理人事同意權，不會因交情放水也不會用意識形態刁難，並喊話被提名人未來若當上大法官，「不要大法官袍穿上後，就忘掉自己法律專業」，要忘掉所有政治色彩。

黨團總召黃國昌說，民眾黨對人事同意權的審查向來原則就是理性務實從嚴審查，不會辜負人民的託付。很高興看到很多學界的先進，個人情誼歸個人情誼，但公事還是公辦，民眾黨是就事論事、講道理的政黨，希望在人事同意權的審查都能非常順利。

由於總統府秘書長潘孟安陪同總統賴清德出訪，今（2日）改由副秘書長何志偉陪同大法官被提名人拜會黨團。針對民眾黨立委的質疑，何說，書面問卷部分已經在路上，會在法定時間前送到各位委員手上，今天再次感謝各位意見跟想法，大法官絕對是超然獨立的，更重要是專業務實的。

黃國昌表示，有2個訊息要麻煩副秘書長何志偉帶回給府方高層。第一，有關於大法官的人事同意權為什麼到現在才開始審？這是執政黨的要求，希望等到國會改革法案個段落再處理。這次針對人事同意權的審查所提出的修正條文，即使無法認同其他調查權被宣告違憲，但就人事同意權條文部分幾乎沒有被更動，「拜託，不要再說在野黨擋大法官人事同意權，任何評論要有事實基礎」。

另外，黃國昌表示，「政治上的語言在法律人的世界，恐怕禁不起檢驗」，立法院職權行使法經過三讀、覆議失敗後總統公告，就是有效法律，面對生效的法律，既沒有覆議成功、也沒有被憲法法庭做暫時處分，為什麼沒有交回問卷？如果法律人在面對法律問題都沒有基本尊重，未來是否適合大法官職位？人民心裡會有很多問號，「總不能大法官被提名人選擇性遵守法律，一般人民有這樣的權利嗎？」

林國成表示，壞話講前面，大家法律素養值得尊敬，「但不要大法官袍穿上後，就忘掉自己法律專業，這是我特別期許跟拜託大家，因為大法官是司法跟憲法最後一道防線」，上一屆院長以前大家是非常尊重的，但做出那種判決，對老百姓是有所失望。

陳昭姿說，不可諱言，最近的民調顯示，人民對大法官的信任度一直在下降，我希望現在在職的、或是有志這個位子的準大法官們，能夠秉持非常公正、獨立的原則，雖然是總統提名，但畢竟要經過立委同意，希望各位要慈悲憐憫、以民為意，上任後就要忘掉所有政治色彩。

張啓楷則說，期待經過這次審查，不只是審好審滿，期望未來的大法官形象是好的、是受人尊敬的，專業性、獨立性都是夠的。最近幾個比較大的爭議，如實質廢死，從民調看得出來，憲法判決離人民非常遙遠。還有國會改革，有幾位被提名人反對，但之後就是透過明確的對答。張也提到，外界也關心這次提名的政黨色彩太重，但其實有幾位提名人常寫文章批評民進黨政府。

黃珊珊則說，司法院長被提名人張文貞是她的同學，她自己也與有榮焉，但還是要無私無我，該怎麼審就怎麼審，不會因為同學關係就放水，也不會因為意識形態就故意刁難。

▲▼總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝！　陳傑憲道歉：害了你們
郭采潔難得回台！「驚喜現身戶政事務所」被拍
突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！　醫示警了
9歲童路跑遭輾亡！　父母淚崩跪地「要真相」
高醫名師揪女學生：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了
台中警進學校帶走小六生！　盧秀燕怒了
LIVE／吳宗憲酸蔡其昌蹭棒球！中職6球團打臉　周杰倫黃牛票
台灣保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

遠雄投標有規劃「棒球博物館」　洪孟楷：北市府應盡快要求落實

立法院大法官公聽會談女教師案　韓國瑜仰天嘆息

立院本周年改、罷免雙戰場　民進黨團預告：全力發揮戰力阻擋

藍白杯葛大法官人事　綠律師：你們端出的人選大眾會買單？

賴清德過境「美方最高禮遇接機」？　他拿馬英九對比：根本胡扯

被朱蕙蓉點名「地下黨主席」　陳智菡：不知朱言論依據為何

大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

美女陸生恭賀「中國台北隊」奪12強冠軍挨轟　盧秀燕說話了

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

遠雄投標有規劃「棒球博物館」　洪孟楷：北市府應盡快要求落實

立法院大法官公聽會談女教師案　韓國瑜仰天嘆息

立院本周年改、罷免雙戰場　民進黨團預告：全力發揮戰力阻擋

藍白杯葛大法官人事　綠律師：你們端出的人選大眾會買單？

賴清德過境「美方最高禮遇接機」？　他拿馬英九對比：根本胡扯

被朱蕙蓉點名「地下黨主席」　陳智菡：不知朱言論依據為何

大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

美女陸生恭賀「中國台北隊」奪12強冠軍挨轟　盧秀燕說話了

83.9萬起！「Nissan Sentra黑化特仕車」升級不加價　再加碼200輛

全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

立院周四排審人工生殖修法　衛福部版草案還卡最後一關

菊池雄星想帶天使闖季後賽　解密指叉球握法改變

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

雲林路跑兼打詐儀錶板記者會　守護民眾健康防止荷包失血

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

政治熱門新聞

「霸凌咆哮帝」是他！外交部回應了

朱蕙蓉遭中評會約談　怒喊自行退黨

朱蕙蓉遭黨約談怒退民眾黨　他嗆「是我檢舉的」陳智菡留言道謝

黃國昌請藍委連署太大聲　韓國瑜也皺眉了

不忍了！朱蕙蓉怨「柯文哲不愛我」　稱黨主席一定要辭職

陸生賀「中國台北隊」12奪冠挨轟　盧秀燕說話了

蔡英文家中導盲犬過世！

謝宜容年終獎金掰了！人事總處：已非發放對象

朱蕙蓉揚言退黨！民眾黨創黨前5號現況曝　他喊「這3人才該檢舉」

外交部「咆哮帝」身份曝光！　霸凌惡行暴露後還下封口令查水表　

王義川下午宣誓就職！　上任第一份工作曝光

盧秀燕施政六週年　台中市民居住幸福感高達85%

許淑華質疑狼師未即刻停職　林奕華反批政治操作：不懂法律用語

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

更多熱門

相關新聞

遭中評會約談　朱蕙蓉批「詐騙集團」：沒電話、沒聯絡人

遭中評會約談　朱蕙蓉批「詐騙集團」：沒電話、沒聯絡人

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，而黨內也風波不斷。創黨元老朱蕙蓉被檢方約談後直言「柯死定了」，還把砲口向內點名換主席、整個黨打掉重練。針對昨收到中評會約談說明的簡訊，朱蕙蓉今（2日）受訪直言，這是一件非常不禮貌的事　且沒有紀律，「甚至可以說這才是真正的詐騙集團」，開信箱看也沒有信。朱還說，過去幫柯文哲做全台11縣市的街頭民調，「不要說收錢，連一個便當、木可禮物都沒有」，一毛錢都沒拿到，蠻氣的。

朱蕙蓉揚言退黨！民眾黨創黨前5號現況曝　他喊「這3人才該檢舉」

朱蕙蓉揚言退黨！民眾黨創黨前5號現況曝　他喊「這3人才該檢舉」

不忍了！朱蕙蓉怨「柯文哲不愛我」　稱黨主席一定要辭職

不忍了！朱蕙蓉怨「柯文哲不愛我」　稱黨主席一定要辭職

王義川下午宣誓就職！　上任第一份工作曝光

王義川下午宣誓就職！　上任第一份工作曝光

朱蕙蓉遭民眾黨中評會約談　吳靜怡：用「斬首示眾戲碼」剷除異己

朱蕙蓉遭民眾黨中評會約談　吳靜怡：用「斬首示眾戲碼」剷除異己

關鍵字：

大法官姚立明立法院民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面