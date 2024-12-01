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快訊／朱蕙蓉遭中評會約談！她怒喊「自行退黨」：這才是政治迫害

▲▼朱蕙蓉「自行退黨」！曝中評會約談簡訊　怒控：這才是政治迫害。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

▲朱蕙蓉喊話「自行退黨」，曝中評會約談簡訊控「這才是政治迫害」。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨創黨元老、資深柯粉朱蕙蓉日前指稱，她以證人身分被北檢傳喚說明民眾黨主席柯文哲案情時，發現檢方已經掌握很多，感嘆「柯文哲死定了」，不料事後被人舉報傷害民眾黨，黨中評會甚至要她3日出面說明，氣得她1日晚間在臉書直呼「這才是政治迫害」，「若黨中央和中評會仍恣意妄為，本人朱蕙蓉與丈夫楊行昌將於中評會開除前自行退黨！」

朱蕙蓉臉書全文：

請原諒我真的是忍不住狂笑！然後，笑著笑著就哭了！
哭的原因是 台灣民眾黨目前果然是一言堂，完全沒有黨紀的黨。
2024年12月1日 (六) 下午6點47收到簡訊。

堂堂一個第三勢力黨派，在群龍無首的窘境之下，竟然窘到這樣不堪，沒有正式函件，沒有附上檢舉書(指出哪一句話什麼樣的場合有 #對黨傷害嚴重)、沒有經過 #台北黨部 審議後的報告，送往黨中央審核後，再要求當事人到中央評議委員會說明。甚至連聯繫方式、聯繫人都沒有，就是單單一條簡訊。

在創民眾黨之初，基於好朋友 柯文哲與 蔡壁如情誼的邀請下，我和我家老爺就加入民眾黨至今，並且時時在各種場合擔任志工不間斷，心意也不曾改變。也因此我才會是編號004。

在此，特別在做其他動作之前先聲明如下：
一、中評會以本人 #朱蕙蓉 違反中央評議裁決條例二十二條議處，其相關的具體事證為何？難道只憑黨團主任 陳智菡 Vicky的說辭或是指示？
二、黨員之紀律評議需要有一定之程序：檢舉（檢舉人和檢舉事證）、中央委員會移送、中評會議處及申訴，單憑一則簡訊，甚至沒有聯絡人及電話，為何可以將創黨黨員移送中評會？難道現在黨的主席已經換成陳智菡？
三、朱蕙蓉我之言行皆依據黨章第九條第一項：
黨員對於黨的事務及政策有建議權。
四、在中評會公開所有本人質疑之相關資訊前，本人拒絕出席非法的中評會說明會議。
五、若黨中央和中評會仍恣意妄為，本人朱蕙蓉（004）與楊行昌（005）將於中評會開除前，自行退黨！
六、真正違背創黨精神和程序正義的是現在的黨中央和中評會，不是我朱蕙蓉。

＃這才是政治迫害

▼朱蕙蓉曬出民眾黨中評會簡訊。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

▲▼朱蕙蓉「自行退黨」！曝中評會約談簡訊　怒控：這才是政治迫害。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

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