憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，妻子陳佩琪今（30日）在臉書表示，柯文哲常私下跟她說，「佩琪，我這輩子救過太多人了」，現在想到他說的這句話，對比他現在的處境，陳直言忍不住淚水盈眶，「文哲， 希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來…」。

陳佩琪今在臉書說，最近有空就整理先生柯文哲的東西， 找出了好多東西和大家分享。2014年從政前，柯念茲在茲的是他的醫療團隊和學生們的研究，2014年底勝選後他陸續捐出補助款，第一筆就是500萬的支票給台大基金專戶，那年柯迫切要她過完年後立刻去辦好，「我也按他意思，第一時間就親自拿去台大醫院給他的助理」。

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪曬出，柯文哲2014年首次勝選台北市長後，捐款500萬給台大醫院的支票。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳佩琪說，最近看了柯文哲2014年錄的一段影片，影片中的柯說，他幫衛生署（後改衛福部）寫器捐白皮書，讓器捐一切按病人疾病的嚴重度來做分配， 讓台灣器捐不再有任何人能享有特權。影片中柯提到，這是全球第三部如此完整的白皮書，當時他寫這個完全不收任何酬勞，完成後無償地送給衛生署讓全台灣的醫院都能使用。

陳佩琪說，柯文哲常私下跟她說，「佩琪，我這輩子救過太多人了」，現在想到他說的這句話，對比他現在的處境，陳直言忍不住淚水盈眶，「文哲， 希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來…」。

▲民眾黨主席柯文哲父母與妻子陳佩琪（右）。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲柯文哲年輕時於南鯤鯓廟前留影。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲柯文哲孩提時光照片。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）