創黨元老揭白營「政治獻金」流向不實　律師：柯文哲形同詐騙犯三罪

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨創黨元老、資深柯粉朱蕙蓉日前指稱，自己以證人身分到北檢說明民眾黨主席柯文哲的案情時，發現檢方掌握很多，並提到，民眾黨有些政治獻金，最後並沒有進專戶，而是進到別的帳戶。對此，律師黃帝穎今（30日）表示，若朱的供述屬實，柯文哲則形同詐騙，犯下加重詐欺罪、公益侵占罪與《政治獻金法》。

黃帝穎提到，民眾黨創黨元老朱蕙蓉日前在節目指稱，她被檢方傳喚作證，發現檢方掌握很多證據，甚至說「有些錢照理來說，要進政治獻金帳戶，但是進到了別的帳戶去」等話。

黃帝穎認為，若朱蕙蓉所述若屬實，柯文哲收政治獻金所用的QR Code，後台金流其實並沒有進政治獻金專戶，而是流入木可公司或其它私人帳戶，那麼柯文哲則形同詐騙小草，犯下三大罪。

▲民眾黨創黨元老、資深柯粉朱蕙蓉。（資料照／取自朱蕙蓉臉書）



黃帝穎說明，首先，是刑法加重詐欺罪，處一年以上，七年以下徒刑。他點出，小草政治獻金捐款，卻因錯誤的財產交付，將捐款流入木可等私人口袋，柯文哲這樣就是涉犯刑法加重詐欺罪。

再者，黃帝穎進一步說明，政治獻金具公益性，卻遭柯文哲擅自私用，至少基隆市長謝國樑公開坦承捐民眾黨的200萬元就進了柯文哲私帳，如此一來，就觸犯刑法公益侵占罪，將處一年以上，七年以下徒刑。

黃帝穎透露，此舉還有違反《政治獻金法》的問題。綜上所述，黃帝穎分析，柯文哲僅論公益侵占罪、加重詐欺罪等普通刑法，刑法數罪併罰上限三十年徒刑，一罪一罰下，最重將處三十年徒刑。

最後，黃帝穎直指，最嚴重的是京華城案被告朱亞虎已認罪行賄，朱亞虎的證述價值有助突破案情，且日前已達檢方同意具保停押的程度，從近十年貪污判決來看，柯文哲難逃最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★