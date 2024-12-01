藍推停砍年金　張啓楷籲檢討5年影響：考試院應提解方

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

下周國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩5日將再次排審《選罷法》，除此之外，國民黨籍的司法及法制委員會召委吳宗憲當天也要審《公務人員退休資遣撫卹法》，停砍年金。民眾黨立委張啓楷1日表示，針對罷免，民眾黨支持的是「連署要附上身分證影印本」，至於年金，法律明定，年金改革過了5年之後，就要全盤討論，考試院應該要看看當初提的版本。

張啓楷說，民眾黨反對政治性的罷免，也反對大罷免潮，所以在選罷法修正上面，主張在參加罷免連署時，要附上身分證影印本，這是以前吳秉叡、蘇巧慧等18位民進黨立委提案，比照總統和副總統連署參選的基準，有助於法律的一致性，也可避免之前吳秉叡等人提案上強調的出現許多往生者被冒名連署。

而有關年金改革部分，張啓楷指出，當初考試院送到立法院審議的版本，它的所得替代率是從80％，每一年降1％，降到70％，可是後來立法院因為民進黨佔了絕對多數，他們大砍軍公教的退休金，從75％一年要砍1.5％，要砍到只剩60％。

張啓楷表示，最近考試院的人事案正在立法院審查，請他們回去看看以前考試院的版本，當初包括財務狀況都精算過沒問題，為什麼考試院沒捍衛原來的版本？民進黨又推說不繼續砍退輔基金就會破產？而且，最近幾年政府歲收年年超收，今年預估又要超收4千億以上。

張啓楷喊話，希望考試院能對這5年來，對軍公教退休人員和以後對財政的影響有多大，提出一個詳細的說明和解決方案，而且要捍衛當初自己的版本，民眾黨再來決定整體的修正方向，如何走對照顧全國人民和軍公教是最有幫助的。