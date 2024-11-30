「民間友人」當起造謠幫兇　陳智菡嘆：認清朋友只需一秒鐘

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，資深媒體人邱明玉爆料，柯文哲在總統大選後期募款的QR CODE政治獻金專戶，最後竟然被偷改成木可公司帳戶。對此，民眾黨立法院團主任陳智菡表示，「交朋友是一輩子，認清朋友卻只需要一秒鐘」，文宣EDM上的圖卡，全部都是導入小額募款 、政治獻金專戶，直言民間友人目的不明的上節目造謠，形同拿起石頭狠砸柯文哲，當起不實訊息殺人的幫兇。

對於近來名嘴爆料，陳智菡今無奈表示，「交朋友是一輩子，認清朋友卻只需要一秒鐘」。她說，她看到的柯文哲主席，不管對支持者、民間友人，都溫暖和善，不分其身分、職業、背景，那些曾經幫助過他的，他會牢牢記得；那些批評他、打擊他的，除非太過不實或造謠，否則他真的很少放在心上，也會虛心檢討。

陳智菡說，有些「民間友人」，在柯文哲有聲勢的時候趨之若鶩，他也在能力許可範圍儘量協助、回報，不管上節目、幫忙寫推薦信，都是他真誠感謝的心意，儘管我們早就憂心，有些來者邀請的節目提問，是利用或設計，遠遠大於真心。

陳智菡表示，有些民間友人，在柯文哲失勢的時候，開始迫不及待要另立山頭，各種詆毀造謠，是為了攀炎附勢？還是只想搶通告費？她難以判斷，但無論友誼或事實，都不應如此扭曲。

陳智菡說明，2024年的政治獻金募款，文宣EDM上的圖卡，全部都是導入小額募款 、向監察院申報的政治獻金專戶 ，絕不是木可公司，「身為大選文宣負責人，每一張圖卡，我都親自確認過，現在也都還放在 柯文哲主席臉書、IG、YT上，從未修改更動」。

陳智菡直言，事實如此明顯，民間友人目的不明的上節目造謠，她一來感慨人心險惡，ㄧ來也非常驚訝從主持人到名嘴沒有人願意拿起手機，輕輕「掃一下」即能辨別爆料真偽，不費力氣，但他們卻這樣快樂的拿起石頭，狠狠砸向柯文哲，當起不實訊息殺人的幫兇。

陳智菡也分享，稍早看到一位前輩的文章，或許該前輩也心有所感，「榮華富貴，功名權力都不是永遠，但一個人要走的路卻很長。如忘去朋友過去對自己有絲毫的好，卻用攻擊的言論或過去交往的互動來否定曾經相處、且照顧過自己的人。以此來換取短暫的名聲，我深信此人將來應也會走到的很辛苦，但望每個人在求自己生存的當下，也給予自己留點別人對自己的尊重吧」。陳表示，該前輩是這麼說的，讓她看完感慨，不能同意更多。