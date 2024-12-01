賴清德夏威夷Day2將發表全英文演說！　前AIT主席莫健也參與座談

▲賴清德出訪過境夏威夷。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

有關總統賴清德在美國夏威夷過境的第二天行程，他將赴美國智庫東西中心（EWC）參與政策座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘的全英文演說；而前美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國智庫東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）也會參與座談。

賴清德自台灣時間30日下午自桃園機場出發後，訪問團在總統專機上幾乎鮮少有休息時間，許多成員在結束第一天在夏威夷的行程後，都超過30個小時沒有闔眼休息；至於在夏威夷第二天行程的重頭戲，則是下午會到東西中心（EWC）發表演說並參與政策座談。

賴清德將會以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘的全英文演說；而在演說結束後，會舉行政策座談，美國在台協會（AIT）前主席莫健（James F. Moriarty）、美國智庫東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke），以及現任東西中西院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）都會一同參與。

在座談結束後，賴清德會前往一個較為輕鬆的軟性參訪，將赴「古蘭尼牧場」，有吉普車、知名景點，會有較為輕鬆的互動。古蘭尼牧場是許多著名電影的取景地點，包括《侏羅紀公園》與《金剛》。