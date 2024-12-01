預告軍演？　陸批賴「竄美」：將採堅決有力措施

▲外媒稱中共將以賴清德出訪為由發動「聯合利劍-2024C」軍演。圖為「聯合利劍-2024B」演習。（資料照／翻攝央視、東部戰區）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統「繁榮南島．智慧永續」之旅，安排於夏威夷、關島過境。大陸外交部發言人今（1）日嚴詞批評稱，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」，將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」，並已向美方提出嚴正交涉。

賴清德前往南太平洋友邦訪問，目前正在美國夏威夷過境。他在參訪「亞利桑納號戰艦」紀念館時致敬花圈與獻花，花圈署名為「中華民國台灣總統」。據指出，此行程意味著「與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張」。

對於賴清德過境美國，大陸外交部以不具名形式發布「答記者問」稱，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑。」

大陸外交部強調，中方對美方安排賴清德過境予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

▼賴清德訪團抵達夏威夷檀香山，美國在台協會執行理事藍鶯親自登機迎接。（圖／隨團媒體提供）

大陸外交部接著說，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「我們敦促美方認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，認清『台獨』分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害」。

大陸外交部還敦促美國，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」

《路透》此前引述多名台灣及地區安全官員評估指出，大陸未來幾天內可能以此為由，在台灣周邊發動軍演「聯合利劍-2024C」。《華爾街日報》也引述亞太地區官員說法指，大陸可能以多場軍演回應，且規模接近國慶演說後的圍台行動。