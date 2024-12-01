陸抗議賴清德過境美國　國台辦2堅決反對:謀獨也無法動搖一中原則

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，已經在台灣時間凌晨1時30分左右，順利抵美國夏威夷過境。對此，大陸國務院台辦發言人陳斌華今（1）日答記者問提出兩個「堅決反對」，並且強調賴清德無論什麼伎倆進行謀「獨」操弄，都動搖不國際社會堅持一個中國原則。

陳斌華指首先指出，外交部已就此向美方提出嚴正交涉。接著強調，「我們堅決反對美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由『過境』美國，這一立場是一貫的、明確的。」

陳斌華表示，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，持續謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉。

陳斌華說，無論賴清德當局採取什麼伎倆進行謀「獨」操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

陳斌華，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性和危害，慎之又慎處理台灣問題。

大陸外交部稍早也發出抗議稱，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。」中方對美方安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。