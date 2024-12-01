朱立倫嘆賴清德出訪未過境美國本土　綠委酸：建議把地球儀拿出來

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朱立倫嘆賴清德出訪未過境美國本土　王定宇酸：建議把地球儀拿出來

▲▼賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，30日傍晚正式啟航前往南太平洋友邦訪問，過境夏威夷，但遭國民黨主席朱立倫指「非美國本土」很遺憾。不過，民進黨立委王定宇1日表示，建議把地球儀拿出來看 ，依照賴清德的行程，過境夏威 夷路程是最方便的，且以規格來講，沒有降等，反而是提高， 硬要說台美有問題，是雞蛋裡挑骨頭，也不是事實。

王定宇指出，我國總統過境美國的一貫原則，就是安全、舒適、方便，這次賴清德過境夏威夷，是美國的一州，往南太平洋三個邦交國訪問，這樣路程方便，且得到的接待也破史上最高規格，如採機邊接機，鋪設紅毯獻花等。

王定宇表示，有人質疑沒有過境美國本土，他建議「把地球儀拿出來看」。他指出，到南太平洋三國訪問，過境美國本土是勉強、刻意的，賴清德任期不到一年，未來機會多，這次要去帛琉等國，經過夏威夷，回程也經過關島，這樣的安排妥適，以規格來講是提高的，行程也非常符合路線。

賴清德率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間也將過境美國夏威夷與關島，第一站先抵達美國夏威夷過境，規劃停留兩天；在12月3日的上午8時，訪團會降落馬紹爾群島，隔天，12月4日，賴清德會率團前往吐瓦魯，停留7小時後搭機轉往關島。

訪團在關島規劃停留一天，12月5日下午，專機會飛抵帛琉，賴清德將會與惠恕仁總統舉行雙邊會談，並且在帛琉國會發表演說，也將參與帛琉國會資訊系統啟動儀式。隔天，12月6日，賴清德將出席「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式，最後，賴清德會在帛琉與隨行記者茶敘，除了總結本次出訪的成果外，也將接受隨行媒體的提問。在記者會結束後，訪團於當天下午搭乘專機返台。

▲▼賴清德訪團抵達夏威夷檀香山，美國在台協會執行理事藍鶯親自登機迎接。（圖／隨團媒體提供）

▲▼賴清德訪團抵達夏威夷檀香山，美國在台協會執行理事藍鶯親自登機迎接（上圖／隨團媒體提供）；現任檀香山警察局長的前美軍少將羅根（Arthur J. Logan）、夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）等政要在機邊接機。（下圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德抵達夏威夷檀香山，現任檀香山警察局長的羅根（Arthur J. Logan）、夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）等政要，都一同在機梯下接機。（圖／總統府提供）

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