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AIT主席育嬰假缺席賴清德夏威夷僑宴　親自錄影片致歉也致意

▲▼賴清德分別準備了珍珠奶茶抱枕、金湯匙給藍鶯與羅森柏格。（圖／總統府提供）

▲賴清德分別準備了珍珠奶茶抱枕、金湯匙給藍鶯與羅森柏格。（圖／總統府提供）

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德本次出訪過境夏威夷，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因育嬰長假未能到夏威夷接機，也無緣出席僑宴。不過，羅森柏格在當地時間11月30日晚間，透過錄影方式向賴清德致意，她先為自己育嬰假無法跟賴清德見面致歉，但也預祝他過境收穫豐富。

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在台灣時間凌晨1時30分左右，抵美國夏威夷過境。在總統專機落地停妥後，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、我國駐美代表俞大㵢登上專機歡迎。至於羅森柏格則因育嬰長假，未能到夏威夷，也無緣參與僑宴。

▼AIT主席羅森柏格透過錄影方式參與賴清德在夏威夷的僑宴。（圖／總統府提供）

▲▼AIT主席羅森柏格透過錄影方式參與賴清德在夏威夷的僑宴。（圖／總統府提供）

不過，羅森柏格透過錄影方式參與。她首先表示，很榮幸歡迎她的朋友賴清德總統，也很抱歉在她休育嬰假在家期間無法與賴清德見面，但預祝在檀香山過境收穫豐富，以及順利訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉。

羅森柏格說，賴清德與意見領袖、僑界及美國州級與地方領袖交流之機會甚為珍貴，相信這將進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。她很高興藍鶯執行理事在當地代表美國在台協會接待賴清德，祝福一切順利。

賴清德也趁著過境夏威夷時，特別準備了小禮物，送給藍鶯一個珍珠奶茶抱枕，而羅森柏格因爲正在請育嬰假，所以致贈一個很有台灣味的「金湯匙」，意喻祝福羅森柏格的小朋友能在好的環境下長大。

▼賴清德分別準備了珍珠奶茶抱枕、金湯匙給藍鶯與羅森柏格。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德分別準備了珍珠奶茶抱枕、金湯匙給藍鶯與羅森柏格。（圖／總統府提供）

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