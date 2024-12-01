林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3大武器」：下一次還會贏

▲中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊完封日本在12強奪冠，是全台人的驕傲，但放眼明年有經典賽資格戰，財經網美胡采蘋直呼，王牌投手林昱珉要拚大聯盟而無法參加，且經典賽的各國陣容會更強，認為「台灣若做好3大武器來應戰」，相信中華隊有望再次奪勝。

胡采蘋在臉書《Emmy追劇時間》開頭就先講結論，玉米（林昱珉）明年要拼大聯盟，可能無法參加經典賽，而經典賽的各國陣容可能更強，也更把台灣當強敵來研究，但是她還是想鼓勵「教練團、選手和情蒐、行政團隊，我們還是可以贏！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋提到，這次從賽後的各種報導，我們可以了解到，龍貓總教練是以鼓勵、正面的方式帶領球隊，情蒐團隊有20多人，他們做了大量的數據搜集與判斷的工作，甚至幫助球員提前進入調整的狀態，隊長陳傑憲早就開始針對打擊弱區練習。

事實上，冠軍賽第5局的全壘打，胡采蘋說，日本投手戶鄉翔征一點都沒有失投，那顆球有夠低，擺明就是一顆打者會揮棒落空的球，陳傑憲在第3局打到游擊方向被接起來的那顆球，甚至位置還更上面、更甜，「為什麼下一個打席可以全壘打呢？那是因為球員在場上有能力立刻學習比賽！」

根據蔡其昌透露，這次比賽的打者一下去，就會進到情蒐室看影片，了解自己是怎麼出局的，應該如何調整。這讓胡采蘋直呼，球員是帶著綜觀全場比賽的眼睛去想比賽，去想投手，他們是帶著策略觀進場的，當然會比他只有能力、而沒有看法的時候更強。

比起其他強國，胡采蘋直言，台灣是一個什麼資源都沒有，不噴石油、沒埋黃金的地方，但台人靠著努力與聰明，好不容易在世界上站住了腳跟。如果我們要成為偉大的國家，就需要累積更好的制度、形成自己的價值觀。

對此，胡采蘋信心喊話看好經典賽，「一旦找到了贏的方法，我們就要讓好的辦法變成習慣，繼續投資，成為制度，讓勝利可以重複，讓勝利變成一種習慣，變成一種理所當然的事情。那樣我們的孩子就會有信心，進步一定看得見，我們的國家必然會成為一個強大的國家。我們下一次還會贏！」

底下網友回應，納稅人的錢就該花在刀口上，「重點還是錢有沒有到位！如果預算充裕，能讓我們的後援、情蒐充分發揮，我相信我們的國家隊一定能持續打出好表現，為國爭光」、「這次從台灣隊看到的是，棒球打的是團體戰和情報戰，不是明星戰，情蒐很重要，台灣站穩AI時代」。