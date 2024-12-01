「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

▲電信業者與有關單位先發現有不明的2G訊號干擾正常訊號，從而逮獲詐團。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

刑事局電信偵查大隊日前破獲一起假基地台釣魚簡訊案件，儘管國內目前已停用2G信號，但嫌犯卻進口2G陸製假基地台，偽造政府專屬簡訊短碼「111」，假冒政府單位、遠通電收等名義向民眾傳送釣魚簡訊，騙得民眾個人資料或信用卡資料再進行盜刷。諷刺的是，「111」是數發部去年砸下千萬元研發出的「防詐認證」，如今竟遭破解。

時任數發部部長唐鳳去年8月指出，為降低民眾遭到冒充政府部門的簡訊詐騙，數發部耗資1200萬規劃一組「政府專用短碼簡訊平台」，各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，讓民眾辨識簡訊「確實為公部門」所發送。

▲假基台業者以政府簡碼111發送釣魚簡訊，其中設定的網路連結地址並非正式的機關網站，民眾應提高警覺。（圖／翻攝畫面）

唐鳳當時在會中宣布，該組短碼「111」經與電信業者協調後，專屬於政府機關使用，且從簡訊發送端進行檢核把關，只有透過特定專屬平台才能以「111」3碼發送簡訊，確保民眾無論在國內外所收到的手機簡訊，更強調是「無法仿冒」，並設置3關卡嚴格把關，有助於從源頭阻詐。

儘管平台並未被駭客入侵，但如今上路才一年多就被詐團冒用，不但發話號碼顯示為「111」，更可直接冒充政府機關。據了解，假基台的發話號碼「想改什麼就改什麼」，且一組設備僅需花費數十萬元就可以自中國合法購得進口，但相關設備在中國已被禁止買賣生產，假基台業者便積極「外銷」，還強調擁有「9年」專業訂製廠家、與30多個國家合作、一次購買可享短信終身免費等宣傳話術，並強調「本產品不出售中國大陸地區」。

不具名的警官表示，假基台傳送釣魚簡訊詐騙案件，機房與主嫌多在境外，台灣能抓到的都是底層「車手」，僅負責載送假基台至人潮眾多地方，幾乎不須什麼門檻，且詐團多會設下斷點，有的車手只會拿到設備，從頭到尾都無法與上層接觸，也加深了警方辦案的難度。

▲刑事局公布假基地台的工作原理，是運用2G訊號僅能單向認證的技術漏洞，以大功率干擾正常訊號而發送釣魚簡訊。（圖／翻攝畫面）

國家通訊傳播委員會也提醒民眾，我國已關閉2G信號，民眾手機忽然出現2G信號是不正常情形，可能已遇到假基地台傳送釣魚簡訊，要提高警覺；我國已邁入4G及5G世代，NCC呼籲民眾為享受4G及5G帶來的寬頻服務，應儘速更換新手機，也可以避免收到詐騙簡訊。

刑事局也呼籲，「111」為政府專屬短碼簡訊，是我國行政部門發送簡訊的信賴管道，近期民眾所反映接獲偽冒政府111簡訊並附有釣魚網址，經查證犯嫌手法並非透過駭客入侵政府111簡訊平台發送簡訊，此平台並無遭犯罪集團破解之虞，敬請國人安心。警方再次呼籲民眾提高警覺，若收到冒名政府機關、知名企業或銀行之簡訊，附有不明連結網址切勿輕信點擊以免遭盜取個資及詐騙，也應留意自身信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等，不可提供給他人使用避免遭不法分子濫用。

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