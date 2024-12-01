　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

電信業者與有關單位先發現有不明的2G訊號干擾正常訊號，從而逮獲詐團。（圖／翻攝畫面）

▲電信業者與有關單位先發現有不明的2G訊號干擾正常訊號，從而逮獲詐團。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

刑事局電信偵查大隊日前破獲一起假基地台釣魚簡訊案件，儘管國內目前已停用2G信號，但嫌犯卻進口2G陸製假基地台，偽造政府專屬簡訊短碼「111」，假冒政府單位、遠通電收等名義向民眾傳送釣魚簡訊，騙得民眾個人資料或信用卡資料再進行盜刷。諷刺的是，「111」是數發部去年砸下千萬元研發出的「防詐認證」，如今竟遭破解。

時任數發部部長唐鳳去年8月指出，為降低民眾遭到冒充政府部門的簡訊詐騙，數發部耗資1200萬規劃一組「政府專用短碼簡訊平台」，各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，讓民眾辨識簡訊「確實為公部門」所發送。

假基台業者以政府簡碼111發送釣魚簡訊，其中設定的網路連結地址並非正式的機關網站，民眾應提高警覺。（圖／翻攝畫面） 

▲假基台業者以政府簡碼111發送釣魚簡訊，其中設定的網路連結地址並非正式的機關網站，民眾應提高警覺。（圖／翻攝畫面） 

唐鳳當時在會中宣布，該組短碼「111」經與電信業者協調後，專屬於政府機關使用，且從簡訊發送端進行檢核把關，只有透過特定專屬平台才能以「111」3碼發送簡訊，確保民眾無論在國內外所收到的手機簡訊，更強調是「無法仿冒」，並設置3關卡嚴格把關，有助於從源頭阻詐。

儘管平台並未被駭客入侵，但如今上路才一年多就被詐團冒用，不但發話號碼顯示為「111」，更可直接冒充政府機關。據了解，假基台的發話號碼「想改什麼就改什麼」，且一組設備僅需花費數十萬元就可以自中國合法購得進口，但相關設備在中國已被禁止買賣生產，假基台業者便積極「外銷」，還強調擁有「9年」專業訂製廠家、與30多個國家合作、一次購買可享短信終身免費等宣傳話術，並強調「本產品不出售中國大陸地區」。

不具名的警官表示，假基台傳送釣魚簡訊詐騙案件，機房與主嫌多在境外，台灣能抓到的都是底層「車手」，僅負責載送假基台至人潮眾多地方，幾乎不須什麼門檻，且詐團多會設下斷點，有的車手只會拿到設備，從頭到尾都無法與上層接觸，也加深了警方辦案的難度。

刑事局公布假基地台的工作原理，是運用2G訊號僅能單向認證的技術漏洞，以大功率干擾正常訊號而發送釣魚簡訊。（圖／翻攝畫面） 

▲刑事局公布假基地台的工作原理，是運用2G訊號僅能單向認證的技術漏洞，以大功率干擾正常訊號而發送釣魚簡訊。（圖／翻攝畫面） 

國家通訊傳播委員會也提醒民眾，我國已關閉2G信號，民眾手機忽然出現2G信號是不正常情形，可能已遇到假基地台傳送釣魚簡訊，要提高警覺；我國已邁入4G及5G世代，NCC呼籲民眾為享受4G及5G帶來的寬頻服務，應儘速更換新手機，也可以避免收到詐騙簡訊。

刑事局也呼籲，「111」為政府專屬短碼簡訊，是我國行政部門發送簡訊的信賴管道，近期民眾所反映接獲偽冒政府111簡訊並附有釣魚網址，經查證犯嫌手法並非透過駭客入侵政府111簡訊平台發送簡訊，此平台並無遭犯罪集團破解之虞，敬請國人安心。警方再次呼籲民眾提高警覺，若收到冒名政府機關、知名企業或銀行之簡訊，附有不明連結網址切勿輕信點擊以免遭盜取個資及詐騙，也應留意自身信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等，不可提供給他人使用避免遭不法分子濫用。

延伸閱讀
阻詐破功1／政府簡碼111也有假！刑事局逮偽基台車手　日薪現領1萬
藥都亳州1／神醫華陀的故鄉　什麼中藥這裡都有
星談心／〈太陽〉爆紅冒上百首盜版翻唱　邱振哲氣炸：孩子被搶的感覺

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」！　網讚：怎麼做到還像20歲
規格再突破！賴清德、夏威夷州長踏入急難管理署　舉行閉門會談
快訊／迪化街火警！　宮廟爆竹爆炸起火
快訊／08：57規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
女老師「每月加薪3萬」　存股10年買2000萬新房
注意！　最新詐騙手法來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

涉公共危險「罰款沒繳」被通緝　他報關出海作業被逮

斑馬線40秒對決！行人站著滑手機不動　駕駛苦等：我不會上當的

「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

注意！　最新詐騙手法來了

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

她趁丈夫彌留「領光309萬遺產」結局被判刑了　律師點出案子7關鍵

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

涉公共危險「罰款沒繳」被通緝　他報關出海作業被逮

斑馬線40秒對決！行人站著滑手機不動　駕駛苦等：我不會上當的

「111」政府簡碼遭詐騙冒用　刑事局回應了

新竹男當街搶80元芋頭米粉　遭判5月徒刑

注意！　最新詐騙手法來了

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

她趁丈夫彌留「領光309萬遺產」結局被判刑了　律師點出案子7關鍵

屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

郵局窗口制服明年改良甩「鈕扣地獄」　再加碼每人2千預算升級

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

連迎4天好天氣　周五東北季風、冷氣團來襲「全台急凍」

回憶假球案！周思齊曝「遭黑道架走」留陰影：擔心會不會被活埋

快訊／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

快訊／08:57嘉義阿里山規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

規格再突破！賴清德、夏威夷州長踏入急難管理署　舉行閉門會談

年末派對「女王氣場」加持神器來了！裘莉御用色讓貴氣爆棚

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

社會熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

隔壁堂弟吃掉嫂子！房內拍親密照

她趁夫彌留領光309萬遺產　結局被判刑

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

小巴司機路中間昏迷！4醫護吃飯一半緊急救援

許銘春涉挪公帑開演唱會！雇主協會：揮霍血汗錢

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

不爽被開單！宜蘭保全買油縱火燒派出所

養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套栽了

即／甜心議員涉詐公款！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

即／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

行人站斑馬線40秒！　駕駛苦等：我不會上當的

男加入群組搞當沖　險無家可歸

更多熱門

相關新聞

注意！　最新詐騙手法來了

注意！　最新詐騙手法來了

刑事局電信偵查大隊日前破獲一起假基地台釣魚簡訊案件，發現儘管國內目前已停用2G信號，但嫌犯卻進口2G陸製假基地台，偽造政府專屬簡訊短碼「111」，假冒政府單位、遠通電收等名義向民眾傳送釣魚簡訊，藉此取得個人資料或信用卡資料再加以盜刷，至少已騙得300萬元，而數位發展部才推出一年的111防詐密碼顯然遭到破功。

賣場每天播〈Baby Shark〉只為一件事

賣場每天播〈Baby Shark〉只為一件事

零下58°C露營直播…陸網紅陳屍車內

零下58°C露營直播…陸網紅陳屍車內

二寶媽只有百元飯錢幫婆婆煮飯還挨轟

二寶媽只有百元飯錢幫婆婆煮飯還挨轟

帽T裡要穿衣服嗎？7萬人投票結果出

帽T裡要穿衣服嗎？7萬人投票結果出

關鍵字：

周刊王詐騙刑事局

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

床的世界總座辭世！三弟曝死因

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

隔壁堂弟吃掉嫂子！房內拍親密照

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

球員比賽中「胸痛倒地猝死」　過程全播出

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

好市多黑五明「最後1天」　官方曝隱藏優惠

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面