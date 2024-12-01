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注意！　最新詐騙手法來了

刑事局日前逮獲一對蔡姓兄弟、一名陸籍林姓男子與一名郭姓男子，2組人馬分別在北部與南部，用車載著假基地台到處跑發送釣魚簡訊。（圖／翻攝畫面）

▲刑事局日前逮獲一對蔡姓兄弟、一名陸籍林姓男子與一名郭姓男子，2組人馬分別在北部與南部，用車載著假基地台到處跑發送釣魚簡訊。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

刑事局電信偵查大隊日前破獲一起假基地台釣魚簡訊案件，發現儘管國內目前已停用2G信號，但嫌犯卻進口2G陸製假基地台，偽造政府專屬簡訊短碼「111」，假冒政府單位、遠通電收等名義向民眾傳送釣魚簡訊，藉此取得個人資料或信用卡資料再加以盜刷，至少已騙得300萬元，而數位發展部才推出一年的111防詐密碼顯然遭到破功。

為防範國人誤信釣魚簡訊受騙，刑事局電偵大隊今年4月曾逮獲一名32歲郭姓男子，發現他購買了陸製假基地台電信設備，該機器只要一經啟用，便無須支付簡訊費用，可大量向民眾傳送釣魚簡訊，從而發送「eTag自動扣款失敗、玉山銀行網路已暫停」等釣魚簡訊，藉此誘騙民眾透露個資與信用卡資料。警方循線將郭男逮捕到案，主管單位NCC也依據《電信管理法》對郭男開罰400萬元，成為我國首宗假基地台詐騙案例。

刑事局此次逮獲的釣魚簡訊，冒用政府專用簡碼「111」騙取民眾個資，諷刺的是該簡訊的上一封卻是政府機關的「真」簡訊。（圖／翻攝畫面）

▲刑事局此次逮獲的釣魚簡訊，冒用政府專用簡碼「111」騙取民眾個資，諷刺的是該簡訊的上一封卻是政府機關的「真」簡訊。（圖／翻攝畫面）

類似的詐騙手法不只上述一樁，電偵大隊之後再次接獲電信業者通報，偵測到不明2G訊號，因而循線埋伏逮人，在北部逮獲一對20餘歲的蔡姓兄弟檔。他們涉嫌從對岸進口假基地台電信設備，將設備安裝於車上，每天將車輛開往市區等人潮眾多處發送釣魚簡訊。據悉，2人每日受雇的日薪粗估約1萬元，獲利驚人，警方仍在向上溯源追查幕後主使者。

警方也查出，蔡姓兄弟只要將假基台打開就可傳送簡訊，而2人所傳送的釣魚簡訊內容多為冒用eTag遠通電收名義，而目前雙北與竹北已有35人受害，財損金額約206萬餘元。

然而不僅僅蔡姓兄弟2人載著假基台到處跑，電偵大隊發現高雄鼓山也出現不明2G訊號，因此循線逮獲一名32歲陸籍林姓男子與一名69歲的郭姓男子，林男來台依親與郭男搭上線，2人雖與北部的蔡姓兄弟檔素不相識，但卻使用同一種假基台在南部發送2G訊號，每日日薪約1000至3000元不等。

警方前往逮人時，在詐團車手的車上當場發現假基地台與天線。（圖／翻攝畫面） 

▲警方前往逮人時，在詐團車手的車上當場發現假基地台與天線。（圖／翻攝畫面） 

離譜的是，林男等2人所傳送的簡訊不再如過往的詐團，僅僅冒充eTag或是其他民間公司名義，而是更進一步直接將發話顯示改為政府專用簡碼「111」，冒充高雄市監理站、台灣自來水公司等公營單位名義，騙得民眾個資，基於民眾對111政府簡碼的信任，因此詐團行騙過程也更為迅速順利。

111政府簡碼是數位發展部去年8月為降低民眾遭到冒充政府部門的簡訊詐騙，耗資1200萬規劃出的「政府專用短碼簡訊平台」，各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，讓民眾辨識簡訊「確實為公部門」所發送，沒想到如今卻被詐團破解。

警方呼籲，我國現有簡訊發話號碼僅會有「數字」，並不會出現「英文」字樣，民眾可從發話號碼中辨別，或從釣魚簡訊中的文意，如聲稱是遠通電收內容卻是向民眾收取停車費、連結網站出現簡體字、明明是政府部門網站連結最後卻是.com等細節加以辨認，避免上當。

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