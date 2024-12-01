誆賣泰勒絲演唱會門票！新竹男1個月騙走網友20萬　超慘下場曝

▲新竹陳男利用演唱會門票詐騙，1個月詐取20萬遭逮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

熱門歌手演唱會一票難求，不少歌迷搶不到票，轉向網路購買票券卻遭詐騙。新竹一名29歲陳姓男子在網路假裝要賣泰勒絲(Taylor Swift)、LISA、張學友等巨星的演唱會門票，1個月內狂騙5名網友20萬元，陳男將詐取的錢轉到父親帳戶或購買遊戲幣，以隱匿犯罪金流。新竹地院審理，法官依洗錢罪判他10月徒刑，併科罰金4萬元，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決指出，陳男於今年1月26日到2月底間，利用臉書帳號「Chen Xuan-fu」、「Xiang Xiang」、「陳輔」，誆稱手上有泰勒絲(Taylor Swift)、LISA、張學友等演唱會門票想賣，並以不實訂票證明截圖取信網友，共從5名網友手上詐騙了20萬元。

陳男利用親戚的郵局帳戶收款，拿到錢後立即提領、買遊戲幣，或轉帳到父親的帳戶，藉以掩飾犯罪所得的來源和流向。直到5名網友遲遲沒拿到演唱會票，發覺受騙，立即報警處理。

法官審理，檢視相關證據後，判定陳男犯行屬實，沒收他的犯罪所得、作案工具IPHONE 15 PRO MAX手機，並依洗錢罪判他10月徒刑，可易科罰金30萬，再併科罰金4萬元。可上訴。