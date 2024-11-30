LINE詐騙 「寵物公投」AI陷阱無限擴張　陳亭妃轟打詐國家隊束手無策

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委陳亭妃昨（29日）召開記者會，揭露LINE軟體帳號遭盜用的詐騙事件，詐團透過釣魚網站誘導受害者參加「寵物大公投」活動，盜取LINE帳號後利用AI模擬對話，向受害者好友群發訊息謊稱遭遇緊急情況，要求匯款協助。陳亭妃痛斥，詐騙集團利用AI科技、盜用Line帳號不斷地擴張詐騙，讓國人相當無助，但打詐國家隊竟然束手無策，防堵宣導方法還停留在八股時代階段，根本追不上，也阻擋不了AI詐騙手法。陳也要求，打詐指揮中心、刑事局詐防中心、數位發展部一個月內，必須開發出最新辨別詐騙電話及網站真假APP。

陳亭妃表示，辦公室三天前才邀數位發展部及警政署刑事警察局詐防中心，一起召開記者會來呼籲國人，如何防範打擊這種用line投票釣魚、盜用LINE帳號的詐騙新手法。被詐騙的服務處助理去報案後，LINE帳號也馬上停用註銷，原本以為這樣就會停止擋住繼續被詐騙的憾事，但這兩天竟又傳出服務處助理的朋友LINE帳號也被盜用。

陳亭妃透露，這次是一樣的手法，寵物大公投投票+急用匯錢，來詐騙他的LINE群組朋友，更可怕的是朋友的朋友LINE 帳號也一樣被盜用，一直延伸像細胞擴散無限蔓延行使詐騙。陳亭妃痛斥，這種利用AI科技、盜用Line帳號不斷地擴張詐騙，讓國人相當無助，但打詐國家隊竟然束手無策，讓國人沒有任何對抗詐騙的武器。

陳亭妃直言，現在的科技詐騙已經超越政府的認知太多了，如果政府只知道事後宣傳，而沒有辦法給民眾事先的查詢，只是會讓詐騙情事繼續無限蔓延發生!

對該起詐騙案例，立委陳亭妃指出這個詐騙案例，源頭是在LINE裡面出現一組寵物大公投的活動訊息，點進去之後設計介面很精緻且有漂亮的動物照片，但是一投票，LINE的帳號就被盜用，詐騙集團以AI模擬他和朋友之間的對話口吻模式，向他的朋友求救騙說有遇到緊急事件，先匯5萬給我。

陳亭妃指出報案後，LINE帳號也馬上停用註銷，本以為這樣就會停止擋住繼續被詐騙的憾事，但更可怕的是藥局的朋友LINE（藥師群）帳號也一樣被盜用，一直延伸像細胞擴散無限蔓延行使詐騙，截至目前為止已經被騙匯了30幾萬，但現在後面這些Line群朋友的帳號一樣被冒用擴散，有多少人會被騙？真的無法想像。

陳亭妃表示，詐騙集團這種利用AI科技、盜用Line帳號不斷地擴張詐騙，讓國人相當無助，但打詐國家隊竟然束手無策，防堵宣導方法還停留在八股時代階段，根本追不上，也阻擋不了AI詐騙手法。陳要求打詐指揮中心、刑事局詐防中心、數位發展部一個月內，必須開發出最新辨別詐騙電話APP及辨識網站真假APP，讓國人可以有工具武器在第一時間有辨識是否為詐騙電話、釣魚網站的APP來防堵，才不會讓社會陷入永無止境的詐騙恐慌。