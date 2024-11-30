加入「勇往直前」群組！當鋪借150萬搞當沖　男險無家可歸

▲▼江姓男子（右）遇到投資詐騙，拿著房子想去當鋪借錢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名江姓老翁（80歲）日前在網路加入投資股票群組，對方請江匯款150萬元到指定帳戶，由專人幫忙操盤，江男因手邊沒有太多存款現金，竟拿著房子跑到當鋪，想要質借150萬元，當鋪覺得可疑，於是報警求助，員警趕到現場，經過勸說，老翁才發現中了詐騙圈套，差點連房子都被騙走。

三民第一分局哈爾濱派出所28日13時許接獲當舖報案，稱有民眾欲借貸150萬元，卻無法清楚說明其用途，懷疑遭人詐騙，員警到場了解後，原來是江男（80歲）在網路加入投資股票群組，對方請江男匯款150萬到帳戶中，所幸員警解釋此為詐騙手法，江男便打消念頭，成功攔阻詐騙。

據了解，江男經由網路認識之網友告知有穩賺不賠投資管道，並且邀請他加入投資群組，該群組分析師不斷鼓吹當沖股票可迅速獲利，加上群組其他成員分享獲利收入，一搭一唱地讓江男心動不已，便私訊詢問分析師如何操作，分析師表示，須先將投資款項匯入專用帳戶中，才可以當沖股票。

江男心動不已又苦無多餘現金，索性到當舖想借貸150萬元，當舖人員詢問江男資金用途，江男卻支支吾吾，無法明確說明用途，當鋪人員察覺有異，便通報警方到場協助，員警一語道破為詐騙集團慣用的詐騙手法，並苦勸江男切勿受騙上當，終成功攔阻詐騙，使得江男免於遭詐。

三民第一分局分局長謝承甫呼籲提醒民眾，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字，不用多加思考，必定是詐騙伎倆，千萬不要輕信來源不明投資管道或網路連結而隨意匯款或交付財物，以防上當受騙，若發現異狀，請務必撥打165反詐騙專線查證。