收款竟迷路！投資客捧80萬現金等嘸人　21歲車手超落漆

▲21歲菜鳥車手遭警方逮捕。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖警分局媽厝派出所員警日前巡邏時，發現一名背包客青年形跡可疑，當場進行攔檢盤查，沒想到，該名男子神色慌張，急忙從包包中掏出了一張「投資公司」的識別證，原來他與民眾約好要前往收80萬元，結果迷路，正等公司派人一起前往，員警一聽當場將該名菜鳥車手帶回，也保住民眾辛苦錢。

溪湖警分局表示，案發於11月27日上午9時50分，該名被逮的菜鳥車手年僅21歲曾姓男子，身上掛著一張「外務員」識別證，背著大背包站在路口不斷的徘徊，在地的鄉民一看，明顯他就是外地陌生人，員警立刻上前關切。

▲21歲菜鳥車手出示訊息及識別證遭警方逮捕。（圖／警方提供）

曾男說，他被公司派到溪湖要收錢，卻因為不熟悉路況迷路了，只能焦急請公司派人一同前往，於此同時，警方在另一邊路口卻發現有名男子抱著一大袋80萬現金，焦急的等人收錢，所幸及時被警方攔阻，保住辛苦錢，同時將車手逮捕依涉洗錢等條例移送法辦。

溪湖警分局長蔡宏澤呼籲，近期詐騙手法層出不窮，民眾在網路投資時務必謹慎，遇到可疑情形應即刻報警，切勿輕易面交大筆現金，免得被「高獲利」騙局所蒙蔽。