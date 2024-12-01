親子友善火球祭「SWAG Girls辣扭」一票傻！釣成員高EQ留言

▲SWAG Girls在火球祭有演出。（圖／翻攝自IG／fireball_fest）

記者鄺郁庭／綜合報導

由金曲樂團滅火器領銜策劃的音樂祭「FIREBALL Fest. 火球祭」在桃園樂天棒球場登場，有網友昨（11/30）日發文表示，火球祭是親子友善的音樂祭，看到形象健康的樂天女孩也很開心，「但，SWAG Girls有合理嗎？」貼文引來SWAG Girls親自留言，話題引發討論。

有網友在Threads發文，火球祭是親子友善的音樂祭，「有樂天女孩很合理（形象健康而且大家都好開心），但SWAG Girls有合理嗎？」據了解，SWAG是亞洲最大成人創作平台，主打「與成人偶像零距離」，以情色版的限時動態和自製AV在亞洲市場走紅。

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話題引發熱論，「當時看到公布的時候也有點三條線」、「我也帶了小孩來～但我盡量用健康的方式跟他們討論跟詢問他們的觀感，對孩子來說可能沒有情色這部分」、「我很單純的『喜歡不了』這一趴表演」、「他們今天的定位就是性感的舞者，他們也認真跳，沒妨礙到其他人。音樂祭本來就是接受多元文化的地方。」

貼文則引來其中一位SWAG Girls泡泡留言，「我們真的很認真且用心的準備表演的內容耶！而且這個天氣台上真的好冷了，不管持哪一方的意見跟立場，都還是希望你可以喜歡我們的表演。」

高EQ回覆令網友直讚，「光看妳們的身材管理就知道妳們付諸的努力有多少。」原PO也直呼，「妳們辛苦了！非常敬業認真！完全沒有對妳們本身有任何意見，只對活動安排有想法，完全不是對妳們的非議唷！」誇讚對方是很棒的表演者。