　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1　苦主見私處照嚇爛

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多台人習慣用LINE傳訊息，不過APP一旦出現問題，就容易爆出災情。就有用戶表示，家裡群組專門放狗狗照片的相簿突然出現一堆陌生人照片，可點開看又是正常的，「我們全家都覺得超詭異超可怕。」貼文釣出大批苦主，「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛。」

有網友在Threads表示，他們家LINE群組有個專門放狗狗照片的相簿，最近看縮圖時發現，出現一堆從來沒看過的陌生人照片，雖然點進去是正常、原本的狗狗照，但還是覺得很詭異很可怕，「原本只是想重溫狗狗的照片（狗狗上個月離開了），結果現在嚇到眼淚都乾掉==」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少用戶秒+1，「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛，因為我的照片是女生尿尿的地方，就不方便截圖放上來，不知道為什麼會這樣」、「我的是重複好幾張一樣的穿插在相簿裡…超詭異…重複的那幾張是曾經拍過的照片」、「而且照片還不是彩色的。」

苦主紛紛直呼超毛，「我家昨天還在討論相簿有怪照片，重點還是在神社結界拍的」、「我的也是！超詭異嚇死了 起雞皮疙瘩。跟男友的合照裡，出現一張很像監視器畫面的影像==，LINE更新或是關掉重開還是一樣。」

其中，還有人指出，「全球發生這個bug的樣子，日本也有一大堆人遇到。」有網友就擔憂，「真的超不安全的…不知道自己照片是不是也會跑到別人手機裡…」、「我覺得可怕的不是照片欸！怕是手機被竊取資料，或手機被監視之類的，因為那些照片感覺都是大陸的」、「希望有人可以趕快解答…不然我現在不敢打開相簿。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國、俄羅斯11架軍機進入「南韓航空識別區」　戰機緊急
快訊／富邦悍將2球員不打了　任意引退
快訊／吳赫宣布結婚！　10年零緋聞…公司證實
陳傑憲吸引美日職　獅隊表態留人「終身統一」
快訊／北檢第9度提訊柯文哲　最新畫面曝
快訊／前綠委罹食道癌病逝
長官現身彰化警告別式　父悲求交出「這3人」
快訊／高雄死亡車禍！　女騎腳踏車當場喪命
台女星「下海做外賣」球員當場退貨！　她被圍觀淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」　黃平洋：每位子擺30萬

為何「進公司什麼都沒做」還是累？網友揭原因笑翻

陸生來台演奏小提琴！自曝常聽周杰倫　愛台灣美食「想吃臭豆腐」

被簡舒培按鈴申告！館長反擊「教大家看怎麼造謠」：真沒做過組頭

工會轟霸凌吃案　台鐵：員工有異議可再提申訴

台奪冠還在爽「他重複4行為」　大票人點頭：回顧1人有多猛

高雄旅展登場！新航線爆發　明年增直飛札幌、熊本…仙台也有望

台鐵霸凌案「火速認定不成立」　受害者怒：護航加害者升官

別再瞎忙了！超準心測找出你的「人生燃燒目標」有動力才能拚

陸委會疑「陸生團精心挑選」　馬辦籲：應放開心胸「別害怕比較」

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」　黃平洋：每位子擺30萬

為何「進公司什麼都沒做」還是累？網友揭原因笑翻

陸生來台演奏小提琴！自曝常聽周杰倫　愛台灣美食「想吃臭豆腐」

被簡舒培按鈴申告！館長反擊「教大家看怎麼造謠」：真沒做過組頭

工會轟霸凌吃案　台鐵：員工有異議可再提申訴

台奪冠還在爽「他重複4行為」　大票人點頭：回顧1人有多猛

高雄旅展登場！新航線爆發　明年增直飛札幌、熊本…仙台也有望

台鐵霸凌案「火速認定不成立」　受害者怒：護航加害者升官

別再瞎忙了！超準心測找出你的「人生燃燒目標」有動力才能拚

陸委會疑「陸生團精心挑選」　馬辦籲：應放開心胸「別害怕比較」

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」　黃平洋：每位子擺30萬

喊話中央「全國廢除娛樂稅」　葉元之：免稅更能催出營業稅收

特斯拉Cybertruck飆速撞毀起火　3人受困車內喪命

大谷翔平表態想打洛杉磯奧運　難成真3大理由曝：降低經典賽價值

Disney+看得到！朱智勛《愛在獨木橋》重逢世仇鄭裕美：妳要和我交往

運動後「挑對時間吃」　幫助體脂肪減少25%

快訊／中國、俄羅斯11架軍機進入「南韓航空識別區」　韓派軍機升空

快訊／富邦悍將2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智任意引退

5年學弟「第3間認賠殺出」！台積電老鳥嘆：別以為天永遠不塌

「基隆王」千坪汽旅開發案現身　推4字頭住宅大樓

生活熱門新聞

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

開搶奪冠悠遊卡！球迷愣「被秒殺」

中華隊「超強冠軍照」免費下載！1人物亂入卡C位

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

簡舒培按鈴申告館長挨轟轟雙標！她：等你告

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

TEAM TAIWAN帽T　網見淘寶也有賣傻眼

公費「無痛大腸鏡篩檢」　試辦對象曝

電費暴增變8000　「台電回報正常」

更多熱門

相關新聞

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，許多商家推出優惠同慶，也有人製作周邊商品。就有網友發現，有服裝品牌推出一件帽踢，用12強冠軍賽最後4：0的記分板當成圖案，意外掀起一波爭議。不少人直批不妥，「當商人之前先當個人吧！」事後，店家緊急下架商品，發文致歉引發討論。

LINE表情貼新角色？用戶傻了：有夠ㄎㄧㄤ

LINE表情貼新角色？用戶傻了：有夠ㄎㄧㄤ

Threads「引戰演算法」要改了！陌生人帳號會變少

Threads「引戰演算法」要改了！陌生人帳號會變少

台灣人LINE使用成癮

台灣人LINE使用成癮

Threads新功能同溫層更溫暖

Threads新功能同溫層更溫暖

關鍵字：

LINE相簿陌生人照片bugThreads

讀者迴響

熱門新聞

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面