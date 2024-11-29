LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1　苦主見私處照嚇爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多台人習慣用LINE傳訊息，不過APP一旦出現問題，就容易爆出災情。就有用戶表示，家裡群組專門放狗狗照片的相簿突然出現一堆陌生人照片，可點開看又是正常的，「我們全家都覺得超詭異超可怕。」貼文釣出大批苦主，「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛。」

有網友在Threads表示，他們家LINE群組有個專門放狗狗照片的相簿，最近看縮圖時發現，出現一堆從來沒看過的陌生人照片，雖然點進去是正常、原本的狗狗照，但還是覺得很詭異很可怕，「原本只是想重溫狗狗的照片（狗狗上個月離開了），結果現在嚇到眼淚都乾掉==」。

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貼文一出，不少用戶秒+1，「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛，因為我的照片是女生尿尿的地方，就不方便截圖放上來，不知道為什麼會這樣」、「我的是重複好幾張一樣的穿插在相簿裡…超詭異…重複的那幾張是曾經拍過的照片」、「而且照片還不是彩色的。」

苦主紛紛直呼超毛，「我家昨天還在討論相簿有怪照片，重點還是在神社結界拍的」、「我的也是！超詭異嚇死了 起雞皮疙瘩。跟男友的合照裡，出現一張很像監視器畫面的影像==，LINE更新或是關掉重開還是一樣。」

其中，還有人指出，「全球發生這個bug的樣子，日本也有一大堆人遇到。」有網友就擔憂，「真的超不安全的…不知道自己照片是不是也會跑到別人手機裡…」、「我覺得可怕的不是照片欸！怕是手機被竊取資料，或手機被監視之類的，因為那些照片感覺都是大陸的」、「希望有人可以趕快解答…不然我現在不敢打開相簿。」