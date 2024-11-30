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U12台灣小將奪冠！回看「上壘打擊前1動作」全讚哭：超有禮貌

▲2024年U12亞洲盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U12亞洲盃中華隊奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊U12小將在亞洲盃少棒賽一路過關斬將，挺進冠軍戰，29日以5比1擊敗勁敵韓國，完成2連霸，亮眼表現備受肯定。就有網友發現，台灣小將們上壘打擊前有個習慣，令他忍不住誇讚超有禮貌，「每個上壘打擊前，都向裁判90度鞠躬！教練也太會教了吧～台灣NO.1」，引發熱論。

有網友在Threads貼出比賽片段，鏡頭拍到田允祈要上壘打擊前，雙手拿著球棒，先向裁判方向彎腰敬了個禮。這一幕令原PO直點頭，「我們台灣小將超有禮貌，每個上壘打擊前，都向裁判90度鞠躬！」直讚教練太會教，「台灣NO.1！」

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畫面一出，許多人也紛紛豎起大拇指，「好可愛」、「台灣囡啊！有禮貌是已經內化了」、「我喜歡有禮貌的孩子，讚讚讚」、「好替他們驕傲！教練教得好，運動家精神是第一課」、「這些幼苗，會成為台灣未來的驕傲」、「超喜歡他們這樣的動作。」

還有網友表示，「我記得台灣的三級棒球隊，在進球場時，也都會跟球場敬禮」、「台灣的教練很重視禮節，進球場沒規矩不用打球了，轟出去」、「對球場尊重，對對手禮貌，對裁判更有禮貌，但得分沒在客氣的」、「即使強如大谷，也是用禮貌對待每一個對手與主審，沒人能討厭有禮貌的人吧！」

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