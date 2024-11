被NBA巨頭教防守！眾人再跪「台灣最強高中生」：賺爛了

▲Ray和厄文一起打球。(圖/翻攝自IG/rayasianboy_、Twitch)

記者鄺郁庭/綜合報導

因和美國實況主Kai Cenat結識,被封為「台灣最強高中生」的Ray經常能認識大咖,先前他就曾和NBA退役球星伊古達拉(Andre Iguodala)單挑籃球。最近,Kai邀請明星控衛厄文(Kyrie Irving)直播,Ray不僅訪問到對方,還被一對一教學,令不少網友再度跪了,「台灣最接近NBA的男人」、「Ray生我夢。」

Kai Cenat近日帶著Ray開直播,邀請Kyrie Irving當來賓,一群人先是訪談互動,Ray當時還超直接地問「你相信地球是平的嗎?(地平說)」,讓Irving驚呼「噢,兄弟,我因為這個話題,惹上不少麻煩」,拒絕表態。

▲Ray曬出和厄文的合照。(圖/翻攝自IG/rayasianboy_)

接著,一行人來到籃球場,讓Irving示範籃球技巧,期間看到Ray的動作,Irving直接叫停,並上前教學防守細節,還耳提面命地叮囑,「我只是要告訴你,你得認真對待這個,即使你是和朋友一起練習,你得配合大家節奏,這是一種心態,好嗎?如果你真的想學,你要想像能在比賽時用上。」除了教學,Irving也親自防守干擾Ray,兩人還握手示意。

畫面掀起Threads熱議,許多網友紛紛跪了,「再這樣子搞下去,川普都有可能見到,我先預言」、「這種待遇不知道上輩子是要燒多少好香,做多少善事」、「下次就是LBJ 了」、「Ray上輩子做了什麼好事」、「這人到底還要見到多少明星啊」、「好扯,KI親自指導。」

還有人分享「觀影心得」,「1. Ray 獲得了所有籃球迷一輩子都不敢奢望的教學機會」、「2. KI 短短幾句話就把訓練的真諦道盡,以及為什麼他可以成為NBA球星。」就有網友也點頭,「頂級球星就是不一樣,說起來很好懂,而且知道為什麼要練」、「Kyrie對於籃球的心態果然是曼巴門徒。」

Kyrie Irving teaches Ray some lessons to become better at basketball after messing up the drills ???????? pic.twitter.com/tToO1ZJSYQ