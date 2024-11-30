被NBA巨頭教防守！眾人再跪「台灣最強高中生」：賺爛了

▲Ray和厄文一起打球。（圖／翻攝自IG／rayasianboy_、Twitch）

記者鄺郁庭／綜合報導

因和美國實況主Kai Cenat結識，被封為「台灣最強高中生」的Ray經常能認識大咖，先前他就曾和NBA退役球星伊古達拉（Andre Iguodala）單挑籃球。最近，Kai邀請明星控衛厄文（Kyrie Irving）直播，Ray不僅訪問到對方，還被一對一教學，令不少網友再度跪了，「台灣最接近NBA的男人」、「Ray生我夢。」

Kai Cenat近日帶著Ray開直播，邀請Kyrie Irving當來賓，一群人先是訪談互動，Ray當時還超直接地問「你相信地球是平的嗎？（地平說）」，讓Irving驚呼「噢，兄弟，我因為這個話題，惹上不少麻煩」，拒絕表態。

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▲Ray曬出和厄文的合照。（圖／翻攝自IG／rayasianboy_）

接著，一行人來到籃球場，讓Irving示範籃球技巧，期間看到Ray的動作，Irving直接叫停，並上前教學防守細節，還耳提面命地叮囑，「我只是要告訴你，你得認真對待這個，即使你是和朋友一起練習，你得配合大家節奏，這是一種心態，好嗎？如果你真的想學，你要想像能在比賽時用上。」除了教學，Irving也親自防守干擾Ray，兩人還握手示意。

畫面掀起Threads熱議，許多網友紛紛跪了，「再這樣子搞下去，川普都有可能見到，我先預言」、「這種待遇不知道上輩子是要燒多少好香，做多少善事」、「下次就是LBJ 了」、「Ray上輩子做了什麼好事」、「這人到底還要見到多少明星啊」、「好扯，KI親自指導。」

還有人分享「觀影心得」，「1. Ray 獲得了所有籃球迷一輩子都不敢奢望的教學機會」、「2. KI 短短幾句話就把訓練的真諦道盡，以及為什麼他可以成為NBA球星。」就有網友也點頭，「頂級球星就是不一樣，說起來很好懂，而且知道為什麼要練」、「Kyrie對於籃球的心態果然是曼巴門徒。」