告解蹭冠軍！推台日4：0「記分板帽T」被罵爆　店家急下架

▲有服飾品牌推出「記分板帽T」引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，許多商家推出優惠同慶，也有人製作周邊商品。就有網友發現，有服裝品牌推出一件帽T，用12強冠軍賽最後4：0的記分板當成圖案，意外掀起一波爭議。不少人直批不妥，「當商人之前先當個人吧！」事後，店家緊急下架商品，發文致歉引發討論。

該服裝品牌推出一件帽T，特地在Threads發文，「我要告解，抱歉我們蹭了台灣冠軍，但是真的很想把這個酷酷的東西分享給各位」，只見圖中的模特穿著黑底長袖帽T，上面的圖案則是12強冠軍賽的記分板，最顯眼的莫過於台日兩國國旗，以及一旁大大的「4」與「0」字樣。

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就有網友忍不住PO出截圖開批，不重視人文的國家才會有這種水準的店家，「跟每年都會出現的『歡慶二二八』廣告半斤八兩」，直嘆「當商人之前先當個人吧！」

截圖一出，許多人也看傻，「球類運動裡通常是要非常討厭對方才會作成這種紀念T，台灣跟日本沒有恨之入骨到需要做成這樣」、「日本贏我們多少次，沒看人家幹過這種事情」、「如果今天是日本贏，然後做這種衣服，相信台灣人也會不爽吧！」「日本是很值得敬重與強大的對手，很多日本人還對我們表達恭喜，真的沒必要這樣。」

但也有網友認為，「這個怎麼了嗎？一堆運動都會出這種衣服不是嗎？」、「如果今天這T-shirt上的JP變成CN，風向就不一樣了吧？到底要吹日本到什麼時候？」「足球界這種T多得很，大驚小怪。」

不過在爆出爭議後，該品牌主動下架帽T，並發文致歉，「關於上一篇計分板踢已刪除。是我們思慮不周，不夠設身處地的為對方著想，認為以一個客觀事實的創作就不會有任何問題！在11/28凌晨已經完成下架商品。」