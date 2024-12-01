「從未見過世界如此危險！」　英軍情6處局長點名3大威脅

▲英國軍情6處局長摩爾（Richard Moore）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）表示，「在投身情報工作的37年裡，我從未見過世界處於如此危險的狀態」，並且指出俄羅斯破壞行動、歐洲恐怖主義、伊朗野心的威脅。

摩爾表示，如果普丁成功把烏克蘭變成附庸國，「他不會就此停下腳步」，英國、法國、歐洲與跨大西洋的安全都將受到威脅，就連中國、北韓及伊朗也會開始蠢蠢欲動，「支持烏克蘭的成本眾所皆知，但不這麼做的成本絕對高得多。」

他再次提到，俄羅斯正在歐洲各地展開一場「極其魯莽」的破壞行動，普丁與其盟友同時訴諸核武威脅，對於援助烏克蘭可能造成的後果，散播擔憂的種子，挑戰西方國家的決心，「此類活動與言論是危險且不負責任的。」

此外，隨著以色列在加薩及黎巴嫩，與哈瑪斯及真主黨開戰，導致許多平民喪命，可能在歐洲引發恐怖攻擊。摩爾談到伊朗、也就是哈瑪斯與真主黨主要支持者構成的威脅，「伊朗在中東各地的民兵盟友遭受嚴重打擊，但該政權的核子野心持續威脅我們所有人，尤其是法國與英國在該地區的盟友。此外，伊朗政權持續努力消滅海內外的異議人士。」

對於中國，他表示，「我們必須應對日益激進的中國崛起，該國有時與我們競爭利益，價值觀通常也跟我們不一致。」天空新聞形容，摩爾的對中評論相對簡短而溫和，與川普政府將北京視為全球主要安全威脅的情況相比，形成強烈對比。

與此同時，摩爾也對即將上任的川普政府發表的熱情言論，宣稱已經與川普第一屆政府成功合作，並且「期待再次這麼做」。