中俄轟炸機聯合飛行！殲-16護航　17架軍機穿過沖繩本島、宮古島之間

▲轟-6。（圖／日本防衛省）

記者黃聖庭／編譯

日本防衛省於11月30日表示，中國與俄羅斯的軍機於當天上午至下午期間進行長距離聯合飛行，確認到2架中國轟-6轟炸機與2架俄羅斯Tu-95轟炸機從中國方向飛來，聯合飛越沖繩本島與宮古島之間，進入太平洋空域後迴轉，再次通過沖繩本島與宮古島之間，飛往東海。

▲▼中、俄軍機飛行路線圖 。（圖／日本防衛省）

根據防衛省公布資料顯示，中國另外派出4架殲-16戰鬥機、1架不明型號戰鬥機以及1架運-20空中加油機，與聯合飛行的轟炸機編隊會合。此外，在編隊返轉並再次通過沖繩本島與宮古島之間進入東海時，又有2架殲-16戰鬥機加入護航；同日上午，2架中國的運-9情報收集機被確認先於轟炸機編隊通過沖繩本島與宮古島之間。

▲Tu-95轟炸機 。（圖／日本防衛省）

在中俄轟炸機聯合飛行結束後，俄羅斯轟炸機繼續以往返多次的方式通過沖繩本島與宮古島之間，進入對馬海峽，最終飛向大陸方向的日本海；此期間，確認到日本海上有一架俄羅斯飛機與2架戰鬥機活動。

防衛省強調，日本航空自衛隊南西航空方面隊等單位派出戰鬥機緊急升空應對，並進行必要的攔截與監控行動。

▲殲-16戰鬥機。（圖／日本防衛省）

▲運-20空中加油機、殲-16戰鬥機。（圖／日本防衛省）

▲運-9情報收集機。（圖／日本防衛省）