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留住最重要盟友　澤倫斯基：希望與川普「直接合作」結束戰爭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲澤倫斯基表態，希望與川普直接合作。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他希望與美國總統當選人川普「直接合作」，結束與俄羅斯的戰爭。CNN指出，在莫斯科加大攻擊力道之際，這凸顯出基輔迫切希望留住最重要的盟友。

在11月29日播出的英國《天空新聞》專訪中，澤倫斯基表示，自己對川普的意見抱持開放態度，「我們當然將與川普合作。我想要直接與他合作。」他不希望川普身邊的人「破壞」雙方溝通，「我想要跟他分享我的想法，也想要聽聽他的想法。」

澤倫斯基表示，他在9月訪問紐約時，與川普的對話「溫暖、良好、具有建設性」，這些討論是「重要的第一步」，但仍需要更多詳細對話，「直到我們有一個真正的計畫，讓烏克蘭變得強大。」

澤倫斯基也說，其幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）將盡速訪問美國參加會議，包括與川普任命的烏克蘭特使、美國陸軍退役中將凱洛格（Keith Kellogg）會面。凱洛格支持莫斯科與基輔的停火及和談，包括對於烏克蘭提供安全保證，防止未來的俄羅斯入侵。

不過，他也向《天空新聞》表示，俄羅斯總統普丁還沒有準備好談判，「他不想要停止戰爭。」

CNN指出，美國是烏克蘭的最大軍援國，基輔敏銳意識到，為了確保未來的支持，必須站在川普這一邊。根據美國國務院數據，自從2022年2月俄羅斯全面入侵以來，華府已向烏克蘭戰爭投入641億美元。

川普勝選之前多次宣稱，如果自己還是美國總統，烏俄戰爭根本不會發生，他誓言在1天內結束衝突，但沒有提供具體細節。

 
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