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中俄軍機連2天闖日本周邊空域！　中國海警船南海巡航

▲中俄軍機闖日本周邊空域。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

▲中俄軍機闖日本周邊空域。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部，下同）

文／中央社

日本防衛省今天表示，發現合計有17架中國和俄羅斯的轟炸機與戰鬥機在日本周遭空域活動，日本航空自衛隊的戰機緊急升空應對，中俄此舉被認為是在強化軍事合作。

根據日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）公布的細節，從今天上午至下午，確認中國2架轟6（H-6）轟炸機及2架俄軍Tu-95轟炸機進行長程編隊飛行。

這批轟炸機從中國方向飛來，共同飛越沖繩本島與宮古島之間的空域後進入太平洋，然後在太平洋上空掉頭，再次通過沖繩本島與宮古島之間空域，朝東海方向返回。

▲▼中俄軍機闖日本周邊空域。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

▲▼中俄軍機闖日本周邊空域。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

這批轟炸機飛越沖繩本島與宮古島之間並進入太平洋期間，又有4架中國殲16（J-16）戰機、疑似1架中國戰機，以及1架中國運20（Y-20）空中加油機加入飛行。此外，當這批轟炸機在太平洋上空掉頭返回東海時，也確認有2架中國殲16戰機加入編隊。

日方表示，今天上午也確認2架中國運9（Y-9）電偵機，在前述轟炸機及戰機之前，先一步飛越沖繩本島與宮古島之間的空域。

在中俄轟炸機編隊飛行之後，俄羅斯轟炸機也多次往返沖繩本島與宮古島之間空域，並通過對馬海峽進入日本海後，繼續往北飛行。當轟炸機於日本海上空活動期間，還有1架俄國軍機與2架疑似俄軍戰機分別在日本海上空飛行。

俄國國防部今天表示，俄國和中國的戰略轟炸機今天在日本海、東海及西太平洋上空進行聯合空中巡邏。俄國Tu-95轟炸機和中國轟6轟炸機在兩國戰機的護航下，進行長達8小時巡邏飛行。

▲▼中俄軍機闖日本周邊空域。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

俄國國防部指出，俄國軍機從一處中國的機場起降，這些飛行任務沒有侵略任何國家領空，也不針對任何特定國家。

中俄兩國已連續2天在日本周遭空域聯合編隊飛行。日本防衛省29日指稱，當天下午，中國與俄羅斯各出動2架轟炸機在日本海及東海上空進行長程飛行，之後又有1架俄軍戰機加入編隊。

不僅如此，在此前後，還有中國戰機與電偵機等共5架軍機，在東海與日本海空域飛行。

日方認為，中俄兩國29日行動「對日本進行示威行動的意圖明確」，已透過外交管道分別向中俄兩國表達嚴重憂慮。

另外，南韓合同參謀本部29日指出，中國和俄羅斯共11架軍機在4小時內闖入南韓防空識別區，南韓軍方派遣戰機應對。

南韓合同參謀本部表示，當地時間29日上午9時35分至下午1時53分間，5架中國軍機和6架俄羅斯軍機相繼進入南韓東部和南部海域的防空識別區後離開，未侵犯南韓領空。

中國海警局稍早也發布消息，中國海警船今天在南海黃岩島週邊區域航行，並宣稱會進一步強化相關海域管控力道，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

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