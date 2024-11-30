8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

▲沙姆解放組織帶領敘利亞反對派武裝攻入阿勒坡市中心。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

敘利亞反對派武裝分子29日晚間攻入阿勒坡市中心，迫使敘利亞政府軍撤離主要地區，並全面封鎖進入該市的所有道路。這是敘利亞反對武裝派自2016年撤出阿勒坡以來首次重奪當地控制權，同時也是自2020年以來規模最大的一次攻勢。目前，阿勒坡局勢持續惡化，衝突已導致至少27名平民喪生。

綜合路透社與BBC報導，反對派武裝分子27日發起閃電襲擊，迅速奪取了阿勒坡省北部由總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府控制的十幾個城鎮和村莊，並於29日晚間攻入市中心。這是反對派武裝分子自8年前被政府軍驅逐後，首度重返阿勒坡。當年，阿塞德與其俄羅斯、伊朗盟友，聯合地區什葉派民兵打敗反對派武裝分子，奪回阿勒坡所有地區。隨後，反對派力量在經歷數個月的轟炸和圍困後同意撤出。

▲被反抗軍佔領的阿勒坡可見有煙霧升起。（圖／路透）

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）稱，敘利亞及俄羅斯空軍28日對阿勒坡地區發動了23次空襲，形容這場衝突是政府軍與反抗軍自2020年來規模最大的一次對抗。這場戰鬥主要是在阿勒坡最具影響力的沙姆解放組織（HTS）所領導。土耳其情報部門有聯繫的反對派消息人士稱，支持反抗軍的土耳其已為這場進攻開了綠燈，但土耳其外交部警告，攻勢可能會破壞土耳其與俄羅斯2020年就緩和敘利亞衝突達成的協議。

武裝反對派之一榮耀軍（Jaysh al-Izza）的反抗軍旅指揮官賈柏（Mustafa Abdul Jaber）表示，隨著加薩戰事持續擴張，伊朗的中東盟友接連遭受以色列打擊，導致伊朗支持的兵力不足以覆蓋整個阿勒坡，才讓反對派武裝勢力得以快速推進。反抗軍聲稱，這起行動是為了報復俄敘聯軍近幾周在反抗軍地盤伊德利布市（Idlib）區域加強空襲平民，並先發制人地阻擋敘利亞政府軍的任何攻擊。

▲敘利亞反對派武裝在阿勒坡騎車巡視。（圖／路透）

3名敘利亞知情人士告訴路透社，軍方關閉了進出阿勒坡的主要道路，因為軍隊接到命令，要從被反對派武裝分子佔領的街區「安全撤離」。據悉，封路的舉動相當於封鎖了阿勒坡，因為軍隊在城外的檢查站指示只允許軍隊通行和進入，同時消息也指出，俄羅斯已承諾在72小時內向敘利亞提供額外軍事援助。

聯合國負責敘利亞危機的人道主義官員卡登（David Carden）對局勢表示關切，並透露當地近3天的衝突已造成27名平民死亡，其中包括年僅8歲的兒童。敘利亞國家媒體則報導，阿勒坡大學附近的反對派砲擊已造成4名平民喪生，其中包括2名學生。克里姆林宮發言人則強調，俄方將繼續支持敘利亞當局迅速恢復阿勒坡秩序，以維護憲法權威。